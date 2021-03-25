人均数十张医保卡反复配药 警方捣毁家族式骗保团伙

3月23日，上海警方召开新闻发布会通报了一起家族式医保诈骗案。负责收购贩卖药品的赵某晨等14人因涉嫌非法经营罪，负责配药出售的陆某伟等7人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕，其余3名嫌疑人被采取刑事强制措施。据悉，《医疗保障基金使用监督管理条例》将于今年5月1日起施行，警方将严厉打击、整治医保诈骗犯罪。

2020年8月，上海警方接到上海市医疗保险监督检查所报案，称根据医保监测发现有多名参保人员长期持本人及所谓“亲戚朋友”的数十张医保卡，在多家社区或民营医院大量配取治疗高血压、糖尿病、心脏病、帕金森病等慢性病药物，有诈骗嫌疑。

警方调查发现，参保人员陆某伟、薛某兰等人不仅使用本人医保卡高频度配药，还以各种借口向亲戚朋友借用医保卡，甚至以每张卡每月数百元不等的价格向其他参保人员租借。陆、薛等人假借帮助行动不便的亲友配药为由，从社区、民营医院内大量配取药品。他们长期轮流使用收集到的医保卡，以此来避免因就诊次数、费用异常和一次性配取大量药物而引起医保部门发现。

陆某伟在每次配完药后，以药价的40%至50%将药品出售给无资质的药贩子郑某龙，而郑某龙则以药价的50%至65%出售，并发往安徽等地。最终，警方追查到以陈某华、赵某晨、赵某凡为首的家族式犯罪团伙。该团伙配药、仓储、运输、贩卖四个环节分工明确、环环相扣。这些药品最终落入一些私营药店。而药品流转中价格约50%成为各环节的非法利益，这些利益均来自医保基金。

警方提醒犯罪分子收集医保卡一般有三种途径：

一是以帮忙买药等各种理由，骗用亲朋好友的医保卡；

二是承诺给予一定费用，从亲朋好友处借用医保卡；

三是面向不特定的持卡人以定期租赁或提成方式租用医保卡。

无论是以何种方式提供医保卡给犯罪分子骗取医保基金，一经查实，医保部门将对持卡参保人员的医保账户暂停医疗费用联网结算3至12个月，追缴医保基金损失并处罚款。如涉嫌违法犯罪，公安机关将依法追究法律责任。 据央视