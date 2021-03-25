刷医保买药上线外卖平台

外卖买药不跑腿，还能刷医保支付。近日，浙江金华“网订店送”医保结算试点正式启动，当地参保人可以通过支付宝、饿了么、淘宝下单，在试点药店“刷医保”买药。

“以前，参保人用医保买药，必须持卡前往医院或定点药店。”金华市医保中心副主任吕警军介绍，随着金华“网订店送”医保结算启动试点，参保人只需在支付宝激活并绑定本人的医保电子凭证，就可进行在线医保购药，或者在相关网购和外卖平台上搜索需要的药品，在标有“医保支付”的定点药店购买。

网上买药如何保证居民医保账户和用药安全？据饿了么有关负责人介绍，在“网订店送”流程中，增设了三道“安全关卡”。首先，药品上架时平台会严格审批药品类目，危险药品一律不准上架；其次，支付环节中在医保电子凭证认证的基础上还专门增加一道“特殊认证”，确保人卡一致；另外，药房配备执业药师会对每笔订单复审，小票上还会标注药品批号效期。当消费者支付订单后，药品将被密封在包装袋里，由饿了么或快递员配送到家。

“‘网订店送’医保结算是金华市市民中心和支付宝、阿里健康、饿了么联合推出的便民服务之一，是在前期实行的浙江24小时‘网订店送’的基础上结合国家医保电子凭证激活个账基金的一次创新便民服务。”吕警军介绍，目前“网订店送”医保结算已经在金华6家药房试点启用。

此前，“送药到家”已成为多个外卖平台抢先布局的重点。去年6月饿了么和国大药房共同宣布开启战略合作，国大药房在全国近5000家药店全量上线饿了么，今年3月初饿了么联合高德推出“地图找药”服务，近10万家在线药店接入高德。用户在高德地图搜索“买药”，即可查找附近的药店、药品，并可通过外卖到家。有关数据显示，美团去年第三季度药品订单同比增加逾两倍，入驻美团买药平台的药店截至去年第三季度末近10万家。近日，美团上线了“百寿健康网”，据悉，该网站涵盖了医药招商、代理、展示以及售卖、开店等全功能的医疗服务。

“目前，我们已在近300个城市推出了24小时送药到家服务，药品范围也覆盖了从抗疫药品到日常用药的多个品类，其中200城的居民还可以在线购买高血压、糖尿病等慢性病处方药。”饿了么有关负责人表示，未来，“网订店送”医保结算还将增加布点，提升群众就医购药的便捷指数。