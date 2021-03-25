全市中招体检已经启动，将持续至4月30日结束。北京教育考试院提醒，考生如错过统一组织的体检时间，可申请补检。

若无法参加统一体检，考生应及时向班主任或校医提出补检要求。如遇特殊情况无法在本区保健所补检，考生需提前到本区保健所领取体检表，于4月28日下午到北京市体检中心补检。学生应提前通过北京市体检中心网站或关注北京市体检中心微信公众服务号预约，预约将提前两周开放。

5月15日至5月25日，考生可查询体检结果。体检单位会根据考生的身体状况做出三种体检结论：合格，合格、专业受限，不合格。如有异议，应在获悉体检结果一周之内，通过报名单位向各中小学卫生保健所提出复检。

北京教育考试院提醒，填报中招志愿时，考生要结合体检结果，参照《高级中等学校招生简章》要求，避开不宜选报的专业和工种。招生学校在开学三个月内将对新生进行体格复查。不符合体检标准的可将新生退回，考生体检时应实事求是。（记者牛伟坤）