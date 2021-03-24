百位老党员助力北京市智慧助行动 

为深入贯彻落实国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》和《全国老龄办关于开展“智慧助老”行动的通知》精神，帮助老年人解决在智能应用技术方面遇到的实际困难，3月24日上午，由北京市老龄办、北京市老龄协会主办，中国老年学和老年医学学会、中国老龄事业发展会联合承办的“北京市智慧助老行动——我教老人用手机”骨干志愿者培训班第三期班在北京市丰台区右安门街道正式拉开帷幕。

为把老同志身上所蕴藏的红色基因展示好、传承好，引领广大干部群众特别是老年人学习使用智能设备，北京市老龄办，北京市老龄协会联合右安门窦珍志愿服务联合会，特别组织了100位老党员参与此次培训活动，向中国共产党成立100周年献礼。

培训现场，来自清华大学的讲师和志愿者为老党员们设计了精彩有趣的教学内容，围绕最基本、最常用、最贴近老年生活的热门手机应用讲解，另外还对老党员提出的问题进行了详细解答。

据悉，“北京市智慧助老行动——我教老人用手机”骨干志愿者培训班，是北京市智慧助老的一项重要活动，已经被北京市发改委、北京市卫健委列入了北京市的工作台账，由北京市卫健委、老龄办、老龄协会负责统筹部署和推动落实。在一阶段，计划举办现场培训班32场，选拔培训骨干志愿者1600名，通 “传、帮、带”的方式，将“智慧助老行动”覆盖到全市16个市辖区，解决社区治理“最后一公里”难题。

除了现场培训活动，活动的主办单位、承办单位还共同开发了“我教老人用手机”微信小程序，老年朋友只需通过微信扫描或识别二维码，便可进入“我教老人用手机”小程序完成线上的手机教学活动。

对于网上学习有困难的老年人，还可就近到北京链家的助老智教学点，在活动宣传员和志愿者的帮助下学习使用智能手机，据悉，北京链家的1300多家门店，都可以提供智能手机的教学服务。