真有让人“边走边赚”的理财教育吗

《月入3万，安利一个“边走边赚”的高薪副业》，看到这样的标题，我忍不住点进去了解一番。毕竟，“副业刚需”“斜杠青年”是这代年轻人乐于接纳的身份，还有什么比能满世界旅行又赚钱的职业更吸引人的呢？在正文里，作者果然描述了一个“财富自由”的年轻人周游世界的故事，情节丰富、情绪饱满，让人心向往之又油然敬佩。然而，读到后面，笔锋一转，带出了理财课程的广告。

近段时间，互联网理财课程大行其道，在线理财课广告满天飞，让人防不胜防。比如，上述以“边走边赚”为噱头的广告，就发布于我平时关注的一个旅行类公众号；至于一些以点评时事为己任的公众号，则会以夸张的宏观经济预测为幌子吸引人点击；教育类自媒体更是打着“财商教育”的名义，进行在线理财课程推广。

平心而论，这些公众号、自媒体接广告没什么问题，这也是内容变现的一种方式。问题在于，在线理财课程并非如其所宣传的那样，能轻易改变用户的人生，而是挖了不少“坑”等人往里面跳。据报道，在所谓“商学院”“学堂”开设的网络理财课背后，师资问题、课程内容和退费难等，都成为用户集中投诉的方面。如果受到误导，作出了失败的投资，将给用户带来更多经济损失。

我注意到的几条网络理财课广告，不约而同地打出了9.9元的价格，还宣称名额有限报满为止。说起来，这届年轻人本来不好忽悠，也不会轻易给来路不明的网络理财课埋单。但是，区区9.9元的定价，很难不让人心动。正所谓“买不了吃亏，买不了上当”，9.9元不过是一顿早餐钱。就算网络贩卖的理财课真的“水”，也不妨姑妄听之，有关机构正是抓住了用户的这种心态请君入瓮。

就像公众号广告凭借用户感兴趣的内容吸引流量一样，“免费”或低价入营课程更像是一个诱饵。有上过在线理财课的用户表示，所谓“商学院”老师在微信群里授课，并介绍感兴趣的学员进入“精英进阶班”，如此一来，学费就需要几千元了。如此看来，低价的微信理财课也是营销的一部分，你为此花的9.9元，只是“套娃”最外面的一层。正如媒体所报道的：“负责小白课程的老师就是销售，完全不需要具备理财知识，拥有销售技巧就可以。”

众所周知，理财的预期收益越大，相应的风险也越高。报名参加理财课的用户，往往不满足于保本且收益稳定的理财。但是，这些理财课真的能够正确指引学员，让他们获得理想收益吗？答案同样是否定的。否则，理财老师为啥不自己“闷声发大财”？正规的理财教育，不应该利用人们的焦虑，夸大投资收益，低估风险。那些以各种名目推广的互联网理财课，只不过尝试再割一轮年轻人的韭菜罢了。

互联网的兴起，给人们获取知识、运用知识搭建了更便捷的渠道。然而，对知识的吸收领悟从来都不轻松。理财方法、金融知识尤其是投资实践更是需要多门学科的融会贯通。如果只想了解皮毛，那么用不着专门购买课程，读几本权威的入门经济类读物即可。而如果真想在投资的海洋里有所斩获，不仅需要更扎实的知识积累，还需要积累丰富的经验与信息，甚至包括做好承受损失的准备。

那些有本事在资本市场呼风唤雨的人士，无不承担了巨大的压力，付出比常人更多的努力。边走边赚？恐怕是想多了。（南向歌）