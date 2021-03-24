23岁厨师染“布病”或与料理羊肉有关

增城一名年轻厨师莫名其妙地头痛头晕，还反复低烧近一个月，最终被确诊为布鲁氏菌病（简称“布病”）。

23岁的王坤（化名）是一名厨师。2月中旬，身体一向结实的他突然间持续发烧到38.5℃。更严重的是，当他正在附近医院就诊时，头的两侧和后脑勺一阵剧痛，瞬间就丧失意识晕了过去。随后，王坤被家人送往上级医院。“那两天，我完全没有意识了。”王坤说。

结合相关检查，医生认为是脑炎的可能性较大。给予对症治疗后，王坤的症状逐渐好转，便出院了。然而，3月2日中午过后，王坤再次出现低烧，体温达到38℃，此外，家人还发现他双腿好像无力，走路有些跛脚，反应也迟钝了许多。察觉到异样后，家人于3月3日清晨带着王坤来到广东三九脑科医院。

该院接诊的神经内一科主任王展航反复查看患者的病史及检查资料，结合其职业特性，认为是布鲁氏菌性脑膜炎的可能性较大。完善相关检查后，进一步证实了他的判断。

布鲁氏菌病是人畜共患的传染病，患病的牛羊等疫畜是该病的主要传染源。王展航介绍，一般情况下，感染该病会出现发热、四肢乏力、腰腿疼痛等症状。“其早期症状与感冒类似，容易被误诊，因为对普通人来说，‘布病’还是相对陌生的。”王展航强调，如果治疗不及时，严重者可累及多个器官，造成多系统、多器官的衰竭。

王展航推测，可能是患者在料理羊肉时，细菌从手上的伤口入侵体内，进而感染。给予抗菌等对症治疗后，王坤的病情逐渐好转，低烧头痛、四肢乏力等症状也逐渐消失，将于近日出院。

王展航提醒，市民朋友在吃火锅时，一定要把肉涮熟了才能吃。在100℃的高温条件下，布鲁氏菌仅可生存1~4分钟。王展航强调，普通人群在生活中千万不要喝来源不明、消毒不彻底的牛奶和羊奶。另外，职业人群在接触牛羊等牲畜时应穿着防护装备。