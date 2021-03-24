大脑有控制愤怒情绪的开关

当人类受到挑衅、威胁时，愤怒的情绪无法自控，甚至会伴随一定的攻击行为。中国科学院院士、浙江大学脑科学与脑医学学院段树民教授与虞燕琴教授团队近日在国际知名期刊《神经元》在线发表研究论文称，激活小鼠大脑杏仁核延伸区域——后侧无名质，可触发情绪性攻击，从而介导多种类型攻击行为的表达。

无名质纵贯大脑前后脑区，其后半部分属于杏仁核延伸区的一部分，该区域很长一段时间里都被大家忽视。研究团队通过对无名质细胞活动进行记录，发现两只小鼠在碰面并打斗后，无名质会变得异常活跃。这类似于动员和调用“大脑中的武装力量”，预示着接下来将会发起攻击行为。

团队通过光遗传方法激活后侧无名质的特定细胞，被操控的小鼠瞬间由“平和状态”切换为“战斗状态”，随时准备发动攻击。光遗传学激活后侧无名质后，小鼠还会有“怒目圆睁”、呼吸加快、心率增加、身体颤抖等愤怒情绪反应的生理变化；且在多达13种不同的情境中，无论面临强敌，还是对手改变，被激活后侧无名质的小鼠都会进入“战斗模式”，在给光的瞬间攻击对手。

研究团队发现，多种威胁刺激都会提高小鼠攻击的概率；越强的威胁刺激，引发的攻击也越强。通过钙信号记录，研究团队发现后侧无名质神经元编码了不同强度的威胁刺激，结合不同程度的威胁与愤怒的相关性，提示或许可从后侧无名质的兴奋程度来感知“愤怒”的程度。

在实验中，研究团队通过对后侧无名质的细胞进行光遗传学抑制，使本身暴躁爱打架的小鼠立刻变得温和，不再发生攻击。而如何控制不合时宜的攻击行为，将成为团队研究的下一个目标。（通讯员杨金 记者宋黎胜）