清明五一车票机票预订火爆！“补偿式返乡”要来？

随着天气转暖、政策放宽，“就地过年”积压的探亲、出游需求，有望在即将到来的清明和“五一”假期得到释放。

多家在线旅游平台数据显示，清明节和“五一”假期旅游产品预订火爆，机票预订量均超2019年同期，机票价格也迎来反弹，部分热门航线票价涨幅超过两位数。

防疫形势良好，出行政策放宽

当前，国内疫情防控总体保持良好态势，国家卫生健康委21日表示，国内低风险地区持健康通行“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可有序出行，各地不得擅自加码。

一些政策限制也放宽。文化和旅游部近日发布通知，明确疫情低风险地区对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省(区、市)党委、政府根据当地疫情防控形势自行掌握。

文化和旅游部还公布《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南(2021年3月修订版)》，旅游景区游客接待上限由各省(区、市)党委、政府根据当地疫情防控形势确定，不搞“一刀切”。记者注意到，在新版指南中，上一版指南提出的“接待游客量不超过最大承载量的75%”已经取消。

北京近日明确，国内低风险地区人员进京，环京地区通勤人员进京不再查验核酸证明，恢复进出北京市跨城出租车、网约车、顺风车业务。

预订火爆！“补偿式返乡”要来？

随着出行政策放宽，再加上天气转暖，春暖花开，“就地过年”积压的乡愁将迎来集中释放，“补偿式返乡”或许要来了。

从火车票销售来看，目前一些热门方向的车票比春运期间还要抢手。据媒体报道，清明节假期首日火车票开售当天，北京西站到武汉站用时仅需4个多小时的高铁列车车票瞬间被抢没；开抢不到5分钟，北京西站到郑州东站的29趟列车已无余票。

从机票销售来看，去哪儿大数据研究院院长兰翔表示，截至目前，2021年清明假期出行的机票预订量已经是2019年同期的1.3倍。“五一”假期机票预订量也已经超过2019年。

根据携程2021年清明节预测报告显示，从目前旅游产品预订情况来看，清明节出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿人次。清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。

部分热门航线机票价格大幅反弹

由于旅客出行意愿强烈，出行需求旺盛，受供需关系影响，清明节和“五一”机票价格也回到疫情前的水平，部分热门航线票价强力反弹。

去年此时随处两三百块的机票已经难见，飞猪数据显示，清明和“五一”的机票价格均已恢复到2019年同期，“五一”机票均价达到830元，较2019年还上涨了30%。

携程的数据显示，截至目前，“五一”期间国内航线经济舱票价同比2019年增长11%，其中，热门出行航线上海-三亚、北京-三亚以及上海-重庆票价同比分别上涨了46%、112%、16%。

“对比疫情期间的机票价格，现在看清明节和‘五一’假期的机票好贵啊！”“搜了一下‘五一’出去玩的机票价格，我觉得还是在家躺着好了。”有网友如此吐槽机票价格的上涨。

考古新发现再次带火三星堆

与以往清明出游不同，今年文化古迹类景区格外受到关注。受最近考古新发现的影响，四川三星堆景区门票搜索量出现大幅上涨。

截至3月22日，去哪儿平台上三星堆景区搜索量与2019年同期相比增长3.4倍，预计热度将持续至清明假期。

携程数据也显示，3月20日至21日周末两天，预订三星堆博物馆门票的游客数环比上周末增长近12倍。不少游客不惜打飞的前来一睹神秘的“古蜀文明”，从门票客源来看，约五成游客来自四川本省；此外，江苏、北京、广东、重庆、上海的游客订票最多。

旅游平台数据还显示，清明节跨省游热门目的地有：三亚、丽江、拉萨、昆明、张家界、乌鲁木齐、重庆、桂林、黄山和林芝。

你准备返乡或出游吗？（记者 李金磊）