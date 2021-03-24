手机“点”养老服务覆盖北京所有社区

【关键词】社区综合养老服务平台、养老服务、适老产品

手机上一键购买养老服务和适老产品，这一服务已覆盖到了北京所有社区。3月20日，覆盖北京市所有社区的“怡亲安安”社区综合养老服务平台2.0 版上线，并正式开通北京市养老助残卡线上支付功能，只需在手机微信客户端搜索“怡亲安安”小程序即可使用。

据了解，该新版本的正式对外发布并投入使用，将在一定程度上解决和满足老年人居家养老的部分服务需求问题，也是为北京市“互联网+养老”模式的具体落地做出的有效尝试。

可使用老年助残卡 和失能护理补贴支付

社区综合养老服务平台能为老人解决什么实际问题？北京青年报记者体验发现，打开“怡亲安安”的首页，“失能补贴”的专区入口非常醒目。原来，北京市自从2021年开始将失能护理补贴重归至专款专用轨道，失能老年人家庭的失能护理补贴“去哪花，怎么花”成为了一部分老年人非常关注的问题。而“怡亲安安”2.0版本的上线则正式开通了养老助残卡的线上支付功能。平台专门设置了能够使用政府失能护理补贴的服务和产品的专区供失能老年人家庭挑选，失能老年人家庭可以使用老年助残卡以及使用失能护理补贴在线上选购指定的服务和产品并完成支付。据了解，该平台也是目前全市第一家线上可使用老年助残卡和失能护理补贴进行电子支付的平台。

提供养老服务及适老产品 价格质量双重保障

作为一个提供服务和产品的平台，可提供的服务和产品的种类、价格、质量肯定是老年人及家属非常关心的问题。平台目前已可以提供家政保姆、助餐服务、个人清洁、出行陪护、护理服务、中医服务、康复服务、医疗护理、排泄护理、健康护理等各类服务；同时，还包括各类适老产品，如老年鞋、护理床、纸尿裤、护理垫、防压疮床垫、洗浴凳、坐便扶手、轮椅、拐杖、助行器、理疗产品、按摩用品、护膝护腰、特殊餐具以及生鲜食品等。

平台所提供的服务价格将不高于同类服务市场价格，产品价格低于同类产品品牌市场价格。从服务质量安全方面，平台建立了质量安全赔付机制，如果服务和产品出现了质量问题，平台将启动先期赔付。

界面字号偏大 尽量“一键选择”

在适合老年人方便使用上，可以看出设计者们下了不少功夫，从软件界面的整体设计和使用上，充分考虑到老年人的生理和心理特点，颜色柔和，字号相对偏大。从操作使用上，为减少老年人输入文字的操作，也尽量采取了一键选择方式。

无论是线上还是线下，支付方式的多样化和便捷性都是人们所关注的问题，平台线上除了微信支付方法以外，还设计了代支付功能，老人选择了服务和商品后，可以请家人或者朋友帮助一键支付，完成下单。同时，老人也可以在社区养老驿站工作人员帮助下，上平台下单和支付，完成服务的预约和产品的购买。（记者 陈斯）