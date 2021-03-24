北京严查黑车运营 最高罚5万元

“去燕郊吗？”昨日17时，在大望路地铁站附近，一辆鲁D牌照的车辆搭载两名乘客准备前往燕郊，被北京市交通运输综合执法总队执法队员拦截。北京青年报记者了解到，目前市民跨省出行需求增加，非法运营有所抬头，对此，北京开展新一轮整治，严查黑车非法运营，一旦查获非法运营黑车，按照规定高限处罚，最高可罚5万元。

在大望路地铁站C口，执法队员拦截了鲁D牌照的黑车。经查，车辆和人员均没有运营资质，司机和乘客商量，到达燕郊每位乘客须支付30元。“因为司机和车辆均没有运营资质，涉嫌非法运营，按照相关规定，最高罚5万元。”市交通运输综合执法总队五支队二大队大队长高珍平介绍。

昨日，执法队在大望路地铁附近一共查获三辆黑网约车及一辆黑巡游车。18时左右，一辆京牌黑色小客车被拦截。据执法队员介绍，车辆和人员均没有运营资质，且已经是第二次被查获。司机说，自己是租别人的车运营，并没有北京的营运资格证。

北青报记者从市交通运输综合执法总队获悉，近期本市疫情常态化防控趋势平稳，群众出行意愿需求增加，为进一步加强“黑车”治理力度，保障全市交通运输环境秩序良好，3月17日起，市交通运输综合执法总队启动新一轮“防反弹，保秩序”黑车打击专项行动，结合群众投诉举报线索，围绕机场、客运站、公交枢纽场站、轨道交通车站等重点地区，高频打击、靶向治理、捆绑执法、联合惩戒，严查“黑巡游车”、跨省载客“黑车”、“黑旅游车”、“黑长途车”等各类非法运营行为。3月17日至今，共出动执法人员5000余人次，检查各类运输车辆1.4万余台次，查处各类违法违章行为900余起，其中查扣各类“黑车”700余辆。

下一步，市交通运输综合执法总队将结合清明小长假保障，根据群众投诉具体点位、时段，以机场、交通枢纽、轨道周边、繁华商业街区、旅游景点等为重点区域，高压严打各类影响群众出行、危害交通运输安全、扰乱交通运输秩序的违法违章行为，为市民提供良好的出行环境。（记者 刘洋）