“理财课”其实是“敛财课”

“工资少？房贷重？月光族？限时0元购，爆款小白理财课”“12天小白精品理财课，快速学，轻松赚”“扫描下方二维码，获取财富升级秘籍”……如今，网络各个角落和短视频平台的类似“理财课”“训练营”并不少见。

记者调查发现，各类机构开设的“理财课”，往往以免费或极低价格吸引用户报班进群，而后兜售更高价格的课程，或向学员推荐股票、基金。而其背后的教师资质、课程质量、退费难等问题，成为难以规避的风险。

课程

广告满天飞 多打“限量”牌

想起去年花9.9元报班学习的“小白理财训练营”，上班族张韬心里五味杂陈。“怎么说呢？不能说一点知识没有，但是忽悠、营销的成分太明显了。”

此前，张韬在某公众号文章下看到一则微淼商学院的小白理财课广告。“当时也没有什么理财需要，只是觉得不贵，好奇想看看究竟能学什么。”输入手机号、姓名等注册后，页面很快弹出一个微信群二维码。“当时群里有差不多200多人，有几位老师模样的人，还有专人通知大家学习上的事情，比如几点上课、上课方式如何、课程天数等。”

张韬说，自己参与的课程为期14天，主要是网络直播上课。一开始老师讲解的都是金融理财方面的基础知识和概念，比如“资产”“生钱资产”“耗钱资产”“复利”，后来则是股票基金等。“随着一天天的讲解，我感觉老师总是在潜移默化带着大家往股票、基金那方面靠。”

记者调查发现，类似以“小白理财”“快速获取财富秘籍”等为名头的“理财课”广告，广泛存在于社交媒体和各短视频平台上。有的“商学院”标注“市场价199元，目前仅售12元”，有的“学堂”更便宜，还有不少机构直接标榜“免费”“0元”。而为了尽快招揽学员报名，这些机构或“商学院”普遍大打“限量”牌，诸如“限时0元购”“前100名特价”“限量200名”等诱人词汇并不少见。

一家名为“小帮商学院”的平台称“前200名限时0元购”。在其页面上，展出课程特色和部分课程目录。在课程特色上，其中包括“实用快速入门课程，基金、股票、低风险投资”；而在课程目录中，则包括“理财第一招：如何利用复利绽放时间的玫瑰”“巴菲特的忠告”“还只知道买房吗？这个理财工具值得学习”等。“我的体验是，那些小白训练营的主要目的还是引流，是为了后期的报班或其他的转化，忽悠抑或说营销的性质更浓。”张韬表示。

套路

免费是诱饵 卖课是关键

记者发现，“免费”或低价入营课程更像是一个诱饵。“理财课”背后的套路，仍旧是逐渐诱导学员购买高价课和其他理财业务。

“我的课一共是14天，到第十二三天的时候，老师给人的感觉就是不再专心讲课了。”张韬说，当课程进行到即将尾声阶段，“商学院”的老师便会开始有意无意介绍一个所谓“精英进阶班”，学费6998元，声称班里会有一些实操方法，带着你如何选优质股票，结合其理论和方法优中选优，再运用“复利”达到人生巅峰。张韬认为，之所以会在第十二三天开始介绍更高价格的课程，是因为那个时候“只要认真听课的，基本已被‘洗脑’成功了。”

记者发现，张韬的经历并不少见。与“免费”或者10元钱左右的“小白课”相比，一些“商学院”等机构开设的“理财课”高阶课程价格往往不菲，动辄达到2899元、6998元等。

与此对应，在最初10天到14天不等的“小白”课程中，参与理财学习的学员在群内的活动也被严格限制，一不小心就会被“踢”出群去。“我从进群第一天起，群内‘助教’就提醒大家本群禁言，也禁止学员之间互相加好友，有问题要私聊班主任。”在另一家“商学院”学习的小菲称，不仅如此，“助教”还鼓励学员举报，“如果有人添加您，截图给我，有电子书籍奖励。”

“当时有学员在群内对老师的讲解有异议，班主任就在群内打断说，现在是试讲课，如果不行你可以退款出去。”张韬说。而在另一个财商教育平台“米堆学堂”，学员李梦琳因为连续两天没交小白课程的“作业”，也被老师私聊留言“踢”出了群。

此外还有多位学员表示，“理财课”老师诱导自己在花呗等平台贷款或分期交学费，甚至推荐相关股票业务。“我是2020年9月在网上买的理财课，当时并没有什么钱，但是后来依旧诱导我在花呗花费了6998元来学习高阶课程。”一名学员表示，而在所谓的“培训”中，自己在潜移默化的作用下被推荐下载了一个理财软件平台而购买股票。

风险

师资成疑问 投诉种类多

目前在网上开设理财课的“商学院”“学堂”的背后，大多是以“财商科技”“科技”等关键字注册的公司。而在这些所谓“商学院”“学堂”开设的理财课背后，师资问题、课程内容和退费难等，都成为用户集中投诉的方面。

“他们那些所谓的老师，到底有没有相关的教学资格都说不好，而且一般用户很难去查询他们真正的资质如何，网上的信息很少。”张韬建议，要想真正学习金融理财的知识，还是要去正规教育机构全面系统地学习。

某软件上，微淼商学院正在招聘“微信销售”的职位，声称“公司有专业流量部门，定向获取优质意向客户资源”。而岗位职责则包括“相关专业课内容授课，课件公司提供”等，对应聘者的任职要求为大专及以上学历，学习能力强等。而在其官网“人才招聘”一栏中，正在招聘15名“全职在线指导老师”。对于该岗位的要求，招聘需求注明本科及以上学历，学习能力强。而在“学习能力强”一项后，招聘特别提醒“这点很重要，专业知识公司会进行系统的培训”。

一位曾经在某“商学院”任职的理财培训师此前向媒体介绍，所谓的“专业知识培训”，实际上是线上观看讲师直播，然后自己看视频、备教材、做题、考试，差不多7天之后，就可以开始带班，并没有严格的从业标准以及相关的从业经验要求。更有甚者称，“负责小白课程的老师就是销售，完全不需要具备理财知识，拥有销售技巧就可以。”

在消费者投诉平台“黑猫投诉”上，记者发现多家提供“理财课”的机构都被投诉“缠身”。截至发稿时，微淼商学院累计被学员投诉595次，启牛商学院被投诉647次。而学员投诉的主要对象则集中于“理财课”的学费高昂、诱导消费、教师资质涉嫌造假、涉嫌虚假宣传、课程内容与承诺不一致、退费退款难等。

声音

理财有风险 买课要谨慎

“这些理财课，如果只是作为单纯的金融知识普及平台，可以讲各种各样的内容。但是如果涉及夹带私货，违法违规推销金融产品，就要严查销售人员本身的资质，还有理财销售行为是否合法合规。”国家金融与发展实验室副主任曾刚表示。

曾刚说，长远看，还是要对金融理财消费者加强教育。“有些机构也在做投资者的教育，但是是零散的，范围不够广泛，今后还是应该有单位牵头，或者从行业协会的角度，进行系统性的金融消费者的教育，此外还可以在义务教育的课本课外，进行前期的金融知识教育铺垫，形成多种形式的金融消费者教育体系。”

“网上的一些理财课有一定的意义和知识性，但是大体情况是鱼龙混杂。”在上海金融与法律研究院研究员刘远举看来，一些“理财课”有较为成熟严密的诱导流程，将学员陷入某种场域而“洗脑”，甚至带有较为明显的欺骗行为。如果理财课程还有推销基金理财开户，背后也有提成。另一方面，即使是在网上开展知识付费行为，是否能以“商学院”的名义对外广告，也要打一个问号。“消费者自身要多些理性，提升自我保护的意识。”（记者 李松林）