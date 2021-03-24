北京市发布文明祭扫倡议 分时预约祭扫不扎堆儿

又是一年清明时，慎终追远祭先人。为引导广大市民践行《北京市文明行为促进条例》，厚植绿色、生态、文明、节俭殡葬新理念,实现清明祭扫平安和谐，中共北京市委社会工作委员会、北京市民政局、首都精神文明建设委员会办公室等，昨天联合发布“理性追思·文明祭扫”倡议书，呼吁市民绿色文明祭扫，树立殡葬新风；分时预约祭扫，避免人员扎堆。

树立殡葬新风尚，破除陈规与陋习，做文明有礼之人，是每个首都市民义不容辞的责任。几部门发出呼吁，建议市民选择网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等时尚低碳祭扫方式，采用植树绿化、踏青遥祭、经典诵读、撰文抒怀等方式缅怀故人，拒绝容易污染环境的街头烧纸行为，使清明节成为传承家风、崇尚科学、弘扬美德的节日。

另外，倡导分时预约祭扫，避免人员扎堆。倡议书中提到，要到陵园去祭扫，先登录“北京社会建设与民政”网站去预约，拨打电话也能约，错峰入园少聚集。外埠人员祭扫，应谨遵防疫规定，提前预约再出行。入园祭扫应戴口罩，自觉出示健康码，排队保持一米线，不扎堆不聚集。

此外，市民应合理安排好时间，首选绿色出行。祭扫活动完成后，自觉清理废弃物，尽快离园不逗留。

春季天干又物燥，火灾事故易多发，市民应遵守祭扫区域五严禁（严禁使用明火，严禁吸烟，严禁点燃香烛，严禁焚烧纸钱，严禁燃放鞭炮），进入林区禁火种，纸钱冥币莫带入，严防祭扫引火情。

倡议书中最后呼吁，党员干部应勇作表率当示范，带动家人与群众，拒绝街边烧纸钱，摒弃殡葬旧风俗，文明祭扫，厚养简葬树新风。（记者任珊）