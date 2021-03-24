点了7道菜 6道是“假的” 骑手“调包”消费者外卖

近日，家住湖北武汉的王先生反映称，自己通过饿了么平台，在一家餐厅点了7道菜，没想到送到后却发现，只有1道菜出自下单的商家，其他菜都是配送员私下拼凑出来的。22日下午，饿了么向记者回应称，平台已联系消费者提供先行赔付，已停止涉事配送员的服务资格，并联动商家向相关部门举报。外卖“调包”是配送员的个人行为，还是与某些商家相互配合？平台又如何堵住监管漏洞？

震惊

只有一道菜是正品 其余都来历不明

湖北武汉的王先生表示，自己通过饿了么跑腿代购服务在武汉一家靓靓蒸虾点了7道菜，共支付486元，其中菜价466元，跑腿代购费20元，由饿了么骑手甘某接单。菜送到后，因为其中一份凉面的分量不够，打包盒颜色也与以往不同，王先生与商家联系，才发现7道菜中，只有1道菜是由这家店所做，其余菜品都来历不明，小票也是假的。

店家的监控视频显示，当天下午，这位饿了么骑手曾在店里短暂停留，只带走一道菜品。配送员甘某在接受媒体记者采访时表示，自己并没有完全按照订单购买。配送员表示：“这些东西我都给他买了，只不过他这几个菜里有一个凉面我是在外面买的，但是付的钱是这个金额，这是实话。”在配送员甘某提供的支付记录中，收款商家名为“虾蟹王”。但记者在多个外卖餐饮平台搜索后，并没有发现名为“虾蟹王”的商家。配送员甘某辩解称，自己是由于要赶订单时间，才选择“1+6”“真假搭配”的代买方案，实际支付金额430元，多收了顾客36元钱。配送员称：“（其他菜）我是直接到网上去进行购买，然后在商家直接点了一个葱烤龙虾，价格是差不多的，我只多要了二三十块钱。”

记者注意到，在王先生拿到的消费水单截图中，印有店家的标识，但店家向媒体记者确认，甘某提供给消费者的消费水单也是伪造的，因为正规的水单上会标明时间，而这张水单上却没有标明时间。假小票是哪里来的？是配送员个人行为还是与某些餐馆配合完成？配送员没有回应。

一份靓靓蒸虾《骑手假外卖事件》官方声明中写道，这起事件已经严重侵害了公司的合法品牌权益，一旦发生食品安全问题，将会给品牌带来不可挽回的损失。由于事发后骑手手机关机失联，希望市场监督部门、饿了么平台能够提供帮助。

回应

停止骑手服务资格 先行赔付消费者

饿了么平台昨天下午回应称，已联系消费者提供先行赔付，安排专人与消费者沟通后续事宜。针对跑腿骑手可能存在的违法违规行为，平台已停止该配送员的服务资格，并联动商家向相关部门举报。饿了么平台还表示，代跑腿行业本身是为了生活便利而产生，是对外卖服务的一个补充，针对此次事件所暴露的问题，会与更多品质商家开放全城配送服务，让消费者可以直接选择熟悉的官方品牌门店消费，以更好地保障消费者权益。

北京中闻律师事务所律师李斌表示，平台是否需要承担法律责任，需要看伪造订单行为是配送员个人所为，还是与某些商家配合完成。李斌律师表示：“这就要看行为本身是谁实施的，如果是相关商家和外卖骑手联络串通，故意伪造相关的外卖订单，对消费者造成损失，那（平台）需要承担连带责任。消费者花多少钱，买的是哪个店的外卖，（平台）收取高价之后，给了低价的、其他店的食品，很显然消费者的合同目的不能实现。”

李斌律师还表示，平台需要通过技术手段填补漏洞，以减少外卖被调包的可能性，维护消费者合法权益。李斌律师说：“从法律层面讲，如果平台有能力，却没有采取必要措施，来控制这样的行为产生，以致消费者权益受到侵害，平台从法律层面而言，也不排除承担连带责任的可能性。” 据央广