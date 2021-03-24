骗老人的免费旅游又来了

开春了，疫情管控降级了，可以出去玩了，井大妈上周参加了一个免费的天津旅游团，经历了“包治百病”的宣传、“超级”大优惠、送价值万元赠品等套路后，许多老人花数千元买回一种名叫“盐藻压片糖果”的保健品。

熟悉的套路又来了

3月18日一大早，井大妈和一百多位老人，被大巴拉到了天津。第一天参观了一些免费景点，第二天他们被拉到某公司，推销员开始向他们推销一种“包治百病”的“盐藻压片糖果”。

“推销的人自称是公司副总，说这种糖果可治各种心脑血管疾病和癌症，马上就获批上市了，现在提前购买有优惠，7000元可买四盒，每盒六瓶；上市了这些药品得卖1万多元。”井大妈描述当时的场景。

现金不够专车去取

为了让更多老年人购买，老人身边的“业务员”与“副总”一起游说大家，说当天购买这些药品还可加赠价值万元的理疗床垫。一波推销之后，没有购买意向的老人被“请”出了房间，他们开始向其余的老人继续推销，且全程不允许拍照、录像。井大妈说，最后有将近一半的老人购买了保健品，没带够钱的老人们还被公司用“专车”送回家，这样就可以直接拿到现金。

每瓶不足百元卖出天价

记者在网上搜索“盐藻压片糖果”，发现同样是60片的包装，每瓶的价格不足百元。商家列出的功效，也仅限于“均衡营养”“改善皮肤”“护眼”一类。商家还提示，该保健品并不能代替药物，宣传内容也不能代表产品功效。

多次参加过此类活动的井大妈曾经上过不少当，也见识过了各种各样的推销品：可发热的梳子、可改善航天员体质的“营养药”、来自原产地的“糙米”……而吸引老人参加这种推销活动的优惠措施，一般都包括“可免费领鸡蛋或盐”“免费旅游”“管午餐”等手段。

“每次一去这种活动，套路都一样，那些推销的人今天是这个公司的副总，明天是那个公司的负责人，就是专职干这个的。希望大家遇到这种事儿都能警惕一些，可别被忽悠了。”井大妈提醒老年朋友说。 （实习记者 徐英波）