同寝室4名大学生一起出现发热 不当使用加湿器得了肺炎

虚惊一场！近日，北京佑安医院发热门诊里一次接诊了4名刚返校的大学生。她们同时出现发热，还有人伴有呼吸道症状。紧急诊断后发现，同宿舍的这4名学生都是因为使用加湿器不当，得了加湿性肺炎。

当时，这4名就诊的大学生体温均在38℃至38.5℃，部分伴有咽痛，但无咳嗽咳痰、腹痛腹泻、尿频尿急等症状。北京佑安医院呼吸与感染病科立刻向院疫情办上报情况。

很快，化验检查结果出来了，4名大学生新冠核酸及抗体均为阴性，胸部CT也都未见异常。留观期间，呼吸道炎症反应都明显好转。根据经验，北京佑安医院呼吸与感染病科医生刘增利询问4名学生有没有使用加湿器或者空调的情况后，病因很快明确：因为宿舍空气太干燥，她们一直在使用加湿器。清洗加湿器时也只是拿热水烫了一下，然后加自来水使用。“这又是一起典型的加湿性肺炎！”刘增利说。

刘增利介绍，冬春季节是加湿性肺炎高发期，有大学生宿舍一起出现的，有家庭内成员一起出现的，还有同一个办公室多个人出现的。使用闲置很久的加湿器，往加湿器里添加橘子皮、香料，或用自来水矿泉水代替纯净水加湿，都容易导致加湿性肺炎。对加湿性肺炎不能大意，临床中有因此导致肺损伤甚至死亡的严重病例。

温馨提示

■加湿器连续使用时间不要超过6小时，空气湿度保持在40%至60%，并定时开窗通风

■不要直接加自来水，更不要加橘子皮、柚子皮、柠檬汁和各种精油等，自来水一般含有氯和很多的矿物质，各种果皮在水里浸泡时间久会滋生细菌，都易引起呼吸道炎症反应

■不要在加湿器中添加各种杀菌消毒产品，会导致呼吸道损伤，甚至不可逆的肺纤维化

■最好使用纯净水，每3天到5天对加湿器做定期清洁

（记者杨绪军 通讯员刘慧）