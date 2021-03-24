核验二手房信息 上海链家一半房源临时下架

3月20日，上海链家官网上的二手房，从前一日的3.8万套瞬间缩水了一半多，只剩1.6万套二手房挂牌在售，而截至23日晚，房源又恢复到了2万套。据悉，上海链家二手房源的大量下架与去年开始实行的上海二手房新规有关。

2020年11月，上海房产交易中心下发《关于进一步规范存量房房源核验及信息发布工作的通知》及《上海市存量房房源核验及信息发布操作规范（试行）》。文件明确要求，2020年12月15日起，在上海买卖交易的二手房，在挂牌前必须取得代表身份的核验编号及二维码，房产中介及网站在发布存量房房源信息时要明确表示房源编号及二维码，做到明码售房。

根据文件要求，在中介机构发布二手房信息之前，必须收集房源信息并交由监管部门进行审核。具体内容包括：1.产权权号、建筑面积等基本信息，包括产权人信息是否和登记相符；2.核实房屋是否有抵押、租记、异议等，以及是否有房屋承重结构损坏认定、违法建筑认定，查封登记等信息；3.其他需要核验事项。

以上信息经核验通过后，房源将获得自己的房源编号及二维码，消费者可以扫码查看房子的各项具体信息。此外，政府监管系统还会每天自动进行信息对比，及时撤销不合格房源，保障二手房源的真实性和时效性。

新规出台后，上海链家向其二手房事业部和豪宅事业部发布了员工内部通知书，要求3月20日起未核验房源不在链家网和贝壳网展示。

据了解，随着房源核验的进行，上海链家二手房源将逐渐恢复上架。（记者 朱开云）