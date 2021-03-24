清明出游 机票预订达前年同期1.3倍

距离清明小长假越来越近，3月23日，去哪儿网数据显示，截至目前，2021年清明假期出行的机票预订量已经是2019年同期的1.3倍。受供需关系影响，机票价格也回到疫情前的水平，当前平均支付价格为689元。

趋势一 成都成为首选地 小众目的地增长迅速

去哪儿网数据显示，截至目前，2021年清明假期出行的机票预订量已经是2019年同期的1.3倍，受供需关系影响，机票价格也回到疫情前的水平，当前平均支付价格为689元。清明假期预订热度最高的国内航线是北京-成都，平均支付价格为741元。国内热门航线Top10中，三条航线由上海出发。上海也是今年清明假期，国内出游旅客量最多的城市。上海出发的游客主要去往深圳、重庆、成都、广州、北京、大连、沈阳、昆明、哈尔滨和三亚，上海出发机票的平均支付价格是636元。

旅客到达方面，成都是今年到达旅客量最多的城市，排名前五的客源地依次是北京、上海、广州、深圳和沈阳，到达成都的国内机票平均支付价格为885元。

自去年以来，西藏、新疆、四川、云南和海南就成为国内旅游爱好者的热门目的地。一年以来，热门旅游省份依旧热门，但目的地却趋于小众。

去哪儿网数据显示，与2019年清明假期相比，日喀则成为国内酒店预订量增幅最高的城市，增幅超过13倍，林芝的酒店预订量增幅则达到2.3倍。

成都还是四川省内酒店预订量最高的城市，但与2019年清明相比，眉山的酒店预订量增幅最高、达到3.3倍，泸州酒店预订量增幅也达到1.2倍，资阳酒店预订量增幅达85%，此外阿坝和甘孜的酒店预订量也接近成都的59%。

云南也是如此，今年清明假期云南省内酒店预订量最高的城市依旧是经典的大理和西双版纳。但与2019年清明假期相比，楚雄的酒店预订量增长超过2倍，德宏、迪庆和宝山的酒店预订增幅也近9成。

旅游目的地小众化同样发生在海南。海岛风光依旧，但吸引游客的不再只有三亚和海口，琼海成为海南省酒店预订量增幅最高的城市、增幅超过3倍，其次是陵水和万宁。

趋势二 古迹类景区“火”了 公园赏花受欢迎

与以往清明出游不同，今年文化古迹类景区格外受到关注。受最近考古新发现的影响，四川三星堆景区门票搜索量出现大幅上涨，截至3月22日，去哪儿网平台上三星堆景区搜索量与2019年同期相比增长3.4倍，预计热度将持续至清明假期。

此外，河南也成为文化旅游的热门目的地。去哪儿网数据显示，今年以来，河南博物院、隋唐洛阳城国家遗址公园和开封清明上河园搜索热度高居不下，与2019年同期相比，搜索热度增长4倍；截至3月22日，清明假期坐飞机去洛阳的旅客与2019年同期相比，增长超过两成。

清明节赏花是大众游客的选择。去哪儿网数据显示，北京植物园、杭州太子湾公园、扬州瘦西湖是今年清明假期最受欢迎的赏花景区。

此外，具备合家欢疗效的游乐园、海洋馆成为家长们的最爱，上海迪士尼度假区、珠海长隆海洋王国和成都大熊猫繁育研究基地成为今年清明假期，家长们遛娃放电的心头好。

趋势三 民宿兴起 北京京郊预订量攀升

不少游客出门住宿选择民宿而非酒店。在北京，据央视报道，怀柔地区3月16日-20日民宿入住率环比上周普遍提高了五成，不少民宿清明假期的房间已经订满了，五一期间至少有一半的房量已经订出去。根据相关数据，以赏花为目的的平谷、怀柔、顺义、门头沟、延庆等地区的京郊民宿预订量环比上一周增长达7成，民宿价格也上涨明显，客单价环比上周增长近6成。怀柔区民宿平均客单价达2500元。同时，北京地区的酒店预订量也随之增长，自3月15日起，北京地区的酒店预订量骤增，业内人士预计清明假期和五一期间，会迎来一个小高潮。

据途家民宿数据显示，3月份最受用户欢迎（即民宿订单最多）的十大城市分别为：三亚、广州、重庆、北京、成都、丽江、上海、长沙、深圳和厦门。随着春花盛开，北京天气渐暖，京郊怀柔、平谷、密云、门头沟、延庆等地区的京郊民宿逐渐开放，预订量逐渐攀升。截至3月19日，提前预订周末民宿（3.20-3.21）的交易额已赶超上周同期（3.13-3.14）水平五成。随着出游人次增多，京郊民宿价格平均间夜价格上涨明显，客单价环比上周增长近6成。其中怀柔区是受用户欢迎的区域，平均客单价达到2500元。

新闻追踪

五一机票搜索量高于清明

有望成为今年首个出游高峰

携程方面数据显示，在五一放假通知发布后，2021年5月1日至5月5日的机票搜索量激增，搜索量较2020年同比上涨175%，较2019年同比上涨102%，旅客出行意愿较强。

从目的地看来，旅客对“五一”目的地的选择越来越往南移，逐渐由冰雪游回归到了古城游、城市游等，而海岛游依旧热门。4月30日和5月1日出发到达三亚、成都、海口、长沙、西双版纳、丽江、青岛的搜索量同比2019年增长显著，超过200%。

这不仅是因为旅客需求的释放和出境游需求的转移，同样也是因为供给侧提供了多样的航线选择和充足的运力资源，尤其是西双版纳表现尤为亮眼，4月30日至5月1日的搜索量同比上涨1105%，预订量同比上涨1893%，前往西双版纳的旅客主要来自北京、上海、昆明、成都和广州。

细分到航线级别，与北京相关的航线，北京-三亚、北京-成都、北京-重庆搜索量同比大涨，分别为216%、101%、156%。与最近的一个旅游小长假——2020年国庆相比，除了搜索量的暴增以外，值得注意的是北京相关航线需求开始恢复。这是得益于北京疫情防控常态化措施的实施，北京旅客出行也变得更加灵活和便利。

携程方面的数据还显示，截至目前，五一期间国内航线经济舱票价同比2019年增长11%，其中，热门出行航线上海-三亚、北京-三亚以及上海-重庆票价同比分别上涨了46%、112%、16%。疫情期间，由于出行市场供大于求，航空公司通过低价机票希望吸引更多旅客出行。近半年来，国内航线经济舱均价同比2019年下降了23%。今年“五一”黄金周，由于旅客出行意愿强烈，市场出行需求旺盛，热门航线票价强力反弹，不少旅客已经做好出行规划并购买机票。（记者 温婧）