别再无底线消费孩子了

“日式蜜桃臀”“回眸嘴微张开”……这两天，一些社交平台上陆续有网友发帖，反映一些线上购物平台上的儿童内衣网店在打色情擦边球。不少童衣广告图片中，不仅有大量女童模特在模仿成人姿势，而且有男童女童的性器官被刻意凸显出来……

“儿童内衣为什么需要模特？是穿给谁看的？”

“家长为啥要让孩子挣这个钱？”

“竟然将恶念引导到小孩子身上！放过他们吧！”

一众网友纷纷吐槽这种恶劣行为。

就在我用手机浏览这条新闻和图片时，6岁的儿子出于好奇把小脸凑了过来，我赶紧慌张地关掉页面，放下手机，与他聊起了别的话题。在孩子成长的过程中，估计不少家长都与我一样，必须对网络上随时可能冒出来的不良信息，保持高度警惕，也难免会有类似的尴尬瞬间。

眼下，出现这种有软色情倾向的儿童照片，多数商家或许并非故意为之，可一旦被有心人利用，不仅会侵犯孩子的人格权，更会触及法律和道德底线。

比如，不久前，以儿童萌趣照片配以性暗示、性挑逗文字制成的儿童软色情表情包，在某些社交圈中传播。其中的儿童照片大多通过网上搜集，表情包的制作、上传者可以标价出售，或根据下载量与相关平台分成；在一些短视频平台上，有账号靠发布未成年人的热舞视频、暴露照片引流、卖货；在更隐秘的互联网角落中，儿童软色情还成了黑灰产业，一些网站首页充斥着大量未成年人裸露身体的图片，观看者充值为年费会员，就可以观看下载大量的儿童色情图片、视频，有网站的会员数量竟达800余万人……在成年人的网络世界里，孩子们如此被利用、被消费，实在可怕。长此以往，甚至可能诱导心怀不轨的成年人对其实施侵害。

不同于打色情擦边球，更多的时候，一些成年人带着一种取乐、猎奇的心理，把孩子当成了娱乐工具。

就在去年，某直播平台上，3岁女孩佩奇由于食量惊人成为一名“吃播”小网红，体重达到70斤后，其父母不仅视若无睹，而且继续让孩子吃烤肉、烤串、烤肠，甚至兴奋地宣布孩子马上要突破100斤了。更有四川男孩在12.5米高的铁丝护栏上直播走钢丝，还能喝两瓶啤酒。在一些直播平台上，未成年人的“土味情话”等成人化表演无处不在，一些孩子在全家人的努力包装下成为赚钱工具，沉浸在成人化的直播氛围中而不自知……过早地把孩子推进成年人的世界，对孩子的身心健康来说无异于一场灾难。

有鉴于此，未成年人保护法新增的“网络保护”专章，明确规定了任何组织或者个人不得通过网络以文字、图片、音视频等形式，对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害形象等网络欺凌行为。接下来要做的，是让法律产生更强的威慑力，倒逼电商平台、视频直播平台加强内容审核，防止未成年人成为成年人取乐、牟利的道具。

只有把孩子们从被裹挟、被消费的深渊中救赎出来，才能真正还给他们一个快乐纯真的童年，让因幼年心理创伤而致的性格扭曲者少一些，让在灰色童年影响下走向人生歧路的人少一些。

巴尔扎克说：“童年原是一生最美妙的阶段，那时的孩子是一朵花，也是一颗果子，是一片朦朦胧胧的聪明，一种永远不息的活动，一股强烈的欲望。”聪明伶俐、天真无邪、可爱呆萌……这些才是孩子该有的模样。珍惜孩子带给我们的美好，守护孩子的点滴成长之路，每一个成年人都应为此努力。