警惕“零添加”背后的恐慌式营销

据《新京报》3月22日报道，目前“零添加”标注在包装食品中并不少见。宣称“零添加”“不添加”或暗示食品添加剂有害，已成不少新兴品牌的营销手法。据食品企业介绍，“零添加”是一种市场趋势，是商家对细分市场的争夺。如果企业尤其是新品牌不进行标注，往往会处于竞争劣势。但在一些专家看来，“零添加”背后的恐慌式营销及对一些食品添加剂的污名化暗示值得注意。

如今，食品标注“零添加”已成风潮，甚至泛滥之势。随着生活质量提高，消费者对食品品质有了更高要求，比如，追求健康、天然，就会比较在意食品添加剂的种类、数量与剂量等。有些消费者见到食品添加剂就摇头，认为含有添加剂的食品都不安全、不能放心食用。为迎合这种顾虑，越来越多的食品开始在其包装上显著标示“零添加”“无添加”等词语，试图以此赢得消费者的信任和青睐。

随着越来越多的食品企业宣称、推广“零添加”，一种恐慌式营销也开始掺杂其中，比如，某婴儿食品将“添加剂，我不爱”作为卖点，并称“符合婴辅标准（婴幼儿辅食国家标准）的产品也不一定好”。这种“恐慌式营销”将食品添加剂和非法添加剂混为一谈，助推了食品添加剂被“妖魔化”，也间接制造了市场混乱。

胡乱标注“零添加”不仅违背客观事实，而且会对消费者造成误导和欺骗。据相关报道，“零添加”一般分两种情况：一种是允许添加而不添加，在工业化生产时代，经过加工的预包装食品几乎找不到不含食品添加剂的产品，宣称“零添加”多半是忽悠消费者；另一种是未添加非法添加剂（如三聚氰胺、一滴香、肉中宝等），这种情况下宣称“零添加”纯粹是一种噱头而已，非法添加剂本就不应该出现在食品里。

按照食品安全法的定义，食品添加剂是指为改善食品品质和色香味，以及为防腐保鲜和加工工艺的需要，而加入食品中的人工合成或天然物质。食品添加剂并非不能用，而是不能滥用，不能超量、超范围使用，只要使用适量且合法，就不会给消费者健康带来危害。顺应消费需求追求“零添加”值得肯定，但刻意制造恐慌，将食品添加剂“妖魔化”必须遏制。

出于保障消费者知情权、规范和约束食品企业的生产经营行为、维护食品市场竞争秩序的需要，相关部门应该对食品标注“零添加”的做法尽快正本清源。2020年7月，国家市场监管总局曾发布修改后的《食品标识监督管理办法(征求意见稿)》，其中规定，食品标识中不能使用“不添加”“零添加”“不含有”或类似字样。新管理办法目前尚未出台，但相关部门的态度已经很明确，期待这一规定早日落地，刹住胡乱标注“零添加”的不良风气。