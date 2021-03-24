清明小长假赏花游、文化游受追捧

清明小长假临近，旅游产品预订的火爆情况显示游客急切出游的心情。记者今天综合马蜂窝、去哪儿、同程等在线旅游平台发布的大数据发现，今年清明小长假，赏花游、文化游受追捧。

根据同程旅游搜索预订情况，3月上半月，清明节国内游搜索预订情况出现持续升温，其中清明节国内游预订量同比涨幅达450%。

踏青赏花一直是清明节的热门出游主题。去哪儿数据显示，北京植物园、杭州太子湾公园、扬州瘦西湖是今年清明假期最受欢迎的赏花景区。

与以往清明出游不同，今年文化古迹类景区格外受到关注。2021年河南春晚上，5分钟的歌舞节目《唐宫夜宴》带火了河南博物院、开封清明上河园等景区。同样，受最近考古新发现的影响，四川三星堆景区门票搜索量也出现大幅上涨。

马蜂窝旅游发布的“春季新秘境”则给游客的清明出游提供了参考。湛江“菠萝的海”、南京红山森林动物园、郑州河南博物院、青岛青山渔村、杭州九溪十八涧、安顺平坝万亩樱花园、西双版纳湄公河·六国水上市场、喀什帕米尔盘龙古道、理塘格聂之眼和北京中国地质博物馆上榜马蜂窝春季“新秘境”。

此外，清明坐飞机出游的旅客也日益增多。去哪儿大数据显示，截至目前，2021年清明假期出行的机票预订量已经是2019年同期的1.3倍，受供需关系影响，机票价格也回到疫情前的水平，当前平均支付价格为689元。（记者杨召奎）