加油站扫码支付存在重大安全隐患

3月23日，最高检和应急管理部联合发布9起安全生产领域公益诉讼典型案例。其中包括一起督促整治加油站扫码支付安全隐患的行政公益诉讼案。北京青年报记者了解到，两部门在案例通报中指出，扫码支付发射的功率可能引发射频火花，在加油站爆炸危险区域手机扫码支付，确实存在安全隐患。

公众号文章引发对安全隐患关注

根据最高检官网通报的案例显示，2020年1月，中国石化销售股份浙江石油分公司微信公众号推送的一篇文章《疫情当前，您不下车即可加油付款，不进店即可开具发票》，引起了浙江省海宁市检察院的关注。

海宁市检察院经走访调查发现，辖区内62家加油站均存在工作人员在油枪旁让车内的车主手机扫码支付加油费、加油机旁印有可供手机扫描的二维码等情形。

2020年6月15日，海宁市检察院层报浙江省检察院，审批后决定立案审查。

加油站开展专项排查

为解决“在加油站爆炸危险区域扫码支付是否存在安全隐患”的问题，海宁市检察院召开专题会，邀请浙江省安全协会的专家到会指导，并联系通讯部门进行手机电磁辐射实验。

通讯专家对手机待机、使用volet通话、扫码支付和观看视频等四种场景下的等效平面波功率密度（W/m2）进行了测试。测试结果显示，手机在上述四种情景下都会发射功率，而手机扫码支付发射的功率远远大于手机通话发射的功率。

同年7月3日，为多方听取意见，海宁市检察院专门召开公开听证会。听证会上，安全专家对于手机扫码支付发射的功率可能引发射频火花进行了分析，通讯专家对于手机四种不同场景下的W/m2进行了说明，法律专家对于行政机关履职的法律依据进行了阐释。通过公开听证，最终得出“在加油站爆炸危险区域扫码支付存在重大安全隐患”的结论。

同年7月7日，海宁市检察院根据听证结果向海宁市应急管理局发出诉前检察建议，要求其对辖区内加油站开展专项排查，依法查处违反危化品安全经营的行为，并积极落实整改措施，同时加强日常监管，切实消除支付安全隐患。

多地叫停加油站内二维码支付

海宁市应急管理局收到检察建议后高度重视，召开全市安全管理工作会议，在全市部署推进加油站专项整治工作。2020年7月17日，该局联合海宁市商务局下发《关于进一步加强加油站安全管理工作的紧急通知》和《关于进一步规范加油站扫码支付安全的整治方案》，提出进一步规范全市加油站经营行为的八条意见。

7月23日，海宁市应急管理局向海宁市检察院回复整改情况，海宁市辖区内62家加油站爆炸危险区域扫码支付已全面叫停，安全隐患已消除。浙江省嘉兴市检察院同步跟进，以办理该案为契机，在全市检察机关开展消除加油站经营安全隐患公益诉讼专项监督活动。同时，浙江省检察院部署要求全省各地检察机关全面排查类似违法行为，推动专项整治，消除安全隐患。

最高检表示，在互联网时代，移动扫码支付已成生活常态。许多加油站推出手机扫码支付服务，虽然给人们生活出行带来便利，但是在加油站爆炸危险区域手机扫码支付，确实存在安全隐患。

检察机关积极稳妥探索安全生产领域公益诉讼，以专家论证、技术实验为支撑，组织召开多方参与的公开听证会，充分发挥社会公众代表的监督作用，将专业判断、法律适用和社会公众的朴素认知相结合，进一步论证公益受损事实，消除人们认识误区，督促行政机关依法履职。

同时，充分发挥办案一体化优势，省、市院通过挂牌督办、跟进指导，以点带面同步开展专项监督，通过新闻媒体宣传报道，有效推动全国多地叫停加油站爆炸危险区域的移动支付业务。（记者 张鑫）