“好声音”催生“耳朵经济”

开车途中，父母打开广播，与孩子一起聆听名家散文；地铁上，上班族插上耳机，开启一段情节精彩的广播剧；睡觉前，播放一段满是笑点的脱口秀，缓解一天的疲惫……如今，收听音频节目已经越来越多地出现在日常生活场景中。以网络听书、音频直播、知识付费等业务模式为主的网络音频模式已升级为“耳朵经济”。艾瑞咨询数据显示，2022年中国长音频市场规模有望达到543.1亿元，2023年中国在线音频用户规模将超9亿。

收听场景更多元

“上下班路上，我常常会听时事新闻类节目，了解最新的资讯。工作日午休时间，我就会学习一些商业、理财类的课程，给自己充充电。周末在家洗衣做饭时，我会打开一本小说听听，放松身心。”在北京互联网企业工作的白领小王是在线音频内容的忠实粉丝，对于在不同场合和时段听什么，她有自己的规划。“相比视觉冲击性更强的视频，音频具有伴随性的特质，能让眼睛和双手得到休息，也能帮我们将碎片时间利用起来，进行自我提升或娱乐休闲。”小王说。

中国新闻出版研究院2020年4月发布的第十七次全国国民阅读调查结果显示，有声阅读持续快速增长，成为国民阅读新的增长点。31.2%的中国人有听书习惯，成年人的听书率为30.3%。而对中国成年人听书介质的考察发现，选择“移动有声App平台”听书的人数比例最高，为16.2%，其次是通过“微信语音推送”和“广播”听书。

音频分享平台喜马拉雅相关负责人接受本报采访时透露，自去年以来，在疫情防控的大背景下，线上消费场景成为人们充实精神世界的刚需。无论是学生、上班族还是老人，无论是在出行、居家还是运动等场景中，人们都能够享受到音频场景带来的乐趣和价值。

据了解，有声书是音频平台用户最喜欢收听的类别之一。此外，年轻用户喜欢的广播剧、品质生活类专辑，“宝妈”必备的亲子儿童课，陪伴“打工人”的职场进阶、外语学习、商业财经类专辑位居音频平台畅销榜的前列。

智能终端来助力

在不同的场景里，人们收听音频的方式也越来越多样化。小王告诉记者，在通勤时她一般使用无线耳机连接手机App来听音频，在家里则会使用智能音箱来播放。深圳的周先生是慢跑爱好者，跑步时，他用智能手表来听各类播客节目。他说，这样跑步就有了陪伴，有时也能激发思考。

记者了解到，在线音频平台正在积极布局全场景的生态体系，从智能家具、智能音箱、智能穿戴、车联网等各类渠道分发音频内容，赋能生活场景，加快触达用户，通过提供便捷化的收听体验，助力音频生态繁荣发展。

易观《2020年在线音频平台生态流量洞察》分析报告显示，通过在智能硬件、App、小程序、移动网页等方面的布局，音频平台积极发展外部的内容分发出口。例如，喜马拉雅与阿里、小米、华为、百度、三星等深度合作，将有声内容渗透到生活中各个智能终端和场景中，先后推出智能AI音箱、AI听书耳机等。

专家认为，随着科技发展，将声音和汽车车载、智能家居、智能音箱、智能穿戴等智能硬件终端相结合，让音频得以渗透到生活中的各个场景，将为“耳朵经济”进一步带来发展空间。

内容生态是关键

从传统的电台节目，到相声、广播剧、有声书、脱口秀以及各种知识付费内容，在线音频平台将各种领域的内容聚合在一起，吸引了跨年龄、跨行业的诸多受众。广阔的发展前景与庞大的市场规模，造就了不少深耕听书和在线音频的移动应用，如喜马拉雅、蜻蜓FM、荔枝FM、樊登读书、十点读书等。

多家互联网企业纷纷布局音频产品。2020年，字节跳动推出番茄畅听，主打海量小说免费收听；网易云音乐上线全新内容版块“声之剧场”，主打IP（知识产权）改编的广播剧与有声书；近期，腾讯音乐收购懒人听书全部股权，也被视作进军在线音频行业的重要举动。

随着人们对音频节目的喜爱度提升、对知识付费的意愿提高，音频分享平台的供给侧改革也势在必行。喜马拉雅相关负责人对本报表示，2020年喜马拉雅内容品类已增至393类，新增内容涵盖众多新兴领域，包括二次元、萌系等娱乐内容以及演讲、科学史等个人提升内容。同时，喜马拉雅还推出了关爱女性成长、恋爱、美容养生等相关内容。未来，平台将精耕下沉市场，丰富新内容，不断获取新用户，形成健康可持续的音频生态。

业内人士指出，音频节目不仅要量大，还要质优，尤其是覆盖更多垂直领域和小众需求，保持有新意、有趣味、有思想的输出。只有保证内容上的竞争力，打造独家和富有平台特色的产品，才能吸引更多黏性高的忠实用户。