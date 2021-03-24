把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，以新消费引领新供给，以新供给创造新需求，推动消费和供给之间形成良性循环，实现产业结构和需求结构在更高层次上的新的动态平衡

今年2月，全国电影票房达122.65亿元，创全球单月单市场票房纪录。仅除夕至正月初六，全国电影票房就高达78.22亿元，再次刷新春节档全国电影票房纪录。更值得关注的是，越来越多的人观影不再是为了明星而冲动消费，而是更为关注影片内容和质量，愿意为优质供给买单。

近年来，我国消费市场呈现蓬勃活力和巨大潜力。居民消费需求已从“有没有”向“好不好”升级，品质型消费逐渐取代温饱型消费，成为人民群众美好生活需要的重要内容。推进供给侧结构性改革也取得了重要阶段性成果，国内消费者到海外抢购智能马桶盖、电饭煲等现象少了，越来越多的国产品牌通过提升品质、优化服务，赢得更多消费者认可。

同时也要看到，在一些领域依然存在优质供给不足抑制居民消费意愿、制约消费升级的现象。生活中，许多消费者不是不愿意消费，而是让人心甘情愿掏腰包的优质产品和服务还不够多。不少家庭找不到满意的婴幼儿托管机构，享受不了便捷的居家养老服务，选不出心仪的旅游产品等。不少消费者不怕花钱，但怕花钱买不到开心、省心，反而惹人烦心。随着人们消费需求不断升级，有效供给仍显不足的问题亟待解决。

进一步扩大消费，要同改善人民生活品质结合起来。以家电领域为例，过去产品同质化较为严重，一些企业主要靠打价格战刺激销量。如今，年轻一代消费者对居家生活用品的需求更加精细化、个性化，更青睐能提高生活质量、提升幸福感的产品，早餐机、体脂称、筋膜枪等各具特色的小家电满足了这样的需求，逐渐打开了销路。在大家电业绩整体下滑的背景下，小家电却逆势突围，2020年上半年，我国家电市场零售额同比下降14.13%，小家电行业却同比上涨12.4%。

当前，我国人均GDP已超过1万美元，中等收入群体规模持续扩大，消费升级趋势进一步加快，多层次、多样性的消费需求空间进一步打开。人们对高品质产品和服务的需求将持续增加，对文化、旅游、健康、养老、体育、娱乐消费的需求将稳步增长。商家应紧跟消费需求点挖掘增长点，以新消费引领新供给，以新供给创造新需求，推动消费和供给之间形成良性循环，实现产业结构和需求结构在更高层次上的新的动态平衡。

供给侧结构性改革的根本，是使我国供给能力更好满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要。期待市场上能提升消费者幸福感的产品和服务越来越多，进而充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，助力构建新发展格局。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 19 版）