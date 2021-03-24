让绿色低碳生活成为新时尚（记者手记）

习近平总书记在3月15日召开的中央财经委员会第九次会议上强调：实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

实现碳达峰、碳中和，对我们这个最大的发展中国家来说是一场硬仗。从碳达峰到碳中和，发达国家大体上需要50至60年的时间，而我国仅有30年左右的时间。我国“富煤贫油少气”，能源消费以煤为主，实现碳中和需要非化石能源比例大幅增加，能源结构的低碳转型任重道远。

实现碳达峰、碳中和，不仅需要国家攻坚克难的决心，也需要我们每个人脚踏实地的行动。中央财经委员会第九次会议提出：“要倡导绿色低碳生活，反对奢侈浪费，鼓励绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。”我们可以从点点滴滴的小事做起，在衣、食、住、行、游等方面，践行简约适度的生活方式，让绿色低碳生活成为新时尚。比如，积极参与义务植树活动，节约用纸减少林木砍伐，购买使用节能电器、节能环保型汽车等低碳产品，避免餐饮浪费，夏天把空调温度调高一些，人走灯灭节约用电，少开车多坐公交等等。当“绿色达人”受到赞誉、低碳生活蔚然成风，汇聚而成的绿色潮流，将为减污降碳提供澎湃动力。

道阻且长，行则将至。为了一个更安全、更洁净的美丽家园，让我们齐心协力，成为环境保护、气候治理行动派，尊重自然、顺应自然、保护自然，通过实际行动给地球降温，努力实现人与自然和谐共生。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 18 版）