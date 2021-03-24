意大利再次收紧疫情防控措施

意大利政府日前通过疫情防控法令，规定自3月15日至4月2日，全国有11个地区被划为疫情防控红色区域；有9个地区被列入疫情防控橙色区域。由于复活节假期即将到来，意大利全境的疫情防控等级将于4月3日至6日提升为红色。

根据法令，红色区域内的居民非必要不外出，非提供生活必需品的商铺保持关闭，餐馆和酒吧仅提供打包及外卖服务，学生只能参加线上课程，体育馆、健身房、博物馆等场所全部关闭。政府还调整了高风险地区的判定标准，单个大区一周内平均每10万居民中出现超过250个感染病例时，自动进入红区封禁状态。

意大利国家高等卫生研究院的监测数据显示，该国的新冠肺炎重症患者人数正在上升。意大利卫生部的数据显示，当前该国的新冠病毒基本传染数为1.16。在流行病学中，基本传染数是指每名感染者平均可传染的人数，基本传染数大于1意味着疫情恶化，数值持续低于1，疫情才可能逐渐消散。

意大利总理德拉吉表示，目前意大利正经受新一轮疫情冲击，医疗卫生系统承压明显增大，政府将继续增加投入，帮助受疫情影响较大的民众。德拉吉强调，加快疫苗接种速度是当务之急，但需要民众积极参与才能获得成功。

意大利的新冠疫苗接种计划正在推进。截至3月22日，已有超过784万人接种了疫苗，超过248万人接种了两剂。出于安全考虑，包括意大利在内的欧洲多国此前陆续宣布暂停使用英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗。在欧洲药品管理局发布初步调查结果显示阿斯利康新冠疫苗“益处大于风险”后，欧洲多国开始恢复该疫苗的接种。意大利卫生部部长斯佩兰扎强调：“我们比以往任何时候都更需要信任疫苗。”

（本报罗马3月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 16 版）