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七千七百余家二级以上医院建立了预约诊疗制度

2021年03月24日05:05 来源：人民网－人民日报

　　据新华社北京3月23日电  （记者田晓航）记者从国家卫健委获悉：“互联网+医疗健康”发展的政策效益日益显现，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国已建成超过1100家互联网医院。

　　据了解，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》印发后，国家卫健委会同有关部门指导各地迅速行动、创新落实，聚焦群众看病就医的“急难愁盼”问题，推动便民惠民服务向纵深发展，一系列举措取得积极成效。

　　在加强信息技术支撑和严守安全监管底线方面，国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行；7000多家二级以上公立医院接入了省统筹区域平台，2200多家三级公立医院初步实现了院内信息的互通共享；30个省份建立了互联网医疗服务监管平台，提升线上的监管能力。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月24日 01 版）
(责编：牛镛、胡永秋)



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