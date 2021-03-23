国家中医药局：发展智慧中药房 中医药信息化基础条件明显改善

人民网北京3月23日电 （记者孙红丽）“许多人认为，中医作为我们祖国的传统医学，与现代科学技术的结合不是那么很容易，在‘互联网+’方面是不是也相对落后一些？”23日，国家中医药局规划司副司长贾忠武在国家卫生健康委召开的例行新闻发布会上表示，实际情况不是这样的。

贾忠武指出，在国家卫健委、中医药局的统一部署下，很多中医院也做得相当不错，他们在医院管理、患者就医、住院服务、药事服务等方面充分利用“互联网+”技术，使广大患者到中医医院也感受到了更加便捷、更高水平的中医药服务。

贾忠武介绍，国家中医药管理局高度重视“互联网+医疗健康”服务的工作，印发实施了《中医药信息化发展“十三五”规划》，印发了《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》，也大力推进中医药信息标准研究与制定，发布了90余项中医药信息化的团体标准。“十三五”期间，中医药与互联网融合发展也取得了一些成效。

一是中医药信息化基础条件得到了明显改善。名老中医经验传承系统、中医辅助诊疗系统等中医药特色系统得到了发展和初步的应用，多地也大力发展了“智慧中药房”。

二是中医馆健康信息平台建设取得显著成效，“十三五”期间共投入5.3亿，开展了中医馆健康信息平台建设，目前累计接入基层中医馆的有1.4万多家，平台注册的医生近4万人。

三是以贫困县中医院为重点，大力推进远程医疗服务平台建设，安排专项资金支持贫困县中医医院与三级中医医院建立了远程医疗平台，开展远程会诊、远程病理诊断等医疗活动。