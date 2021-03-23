4名返校大学生同时进了北京佑安医院发热门诊

近日，北京佑安医院发热门诊里一次来了4名刚返校的大学生，她们同时出现发热，其中还有人伴有呼吸道症状。紧急诊断后发现是虚惊一场——同宿舍的这4个人都是因为使用加湿器不当，得了加湿性肺炎。

临床显示，4人的体温均在38℃至38.5℃，部分伴有咽痛，但无咳嗽咳痰、腹痛腹泻、尿频尿急等症状。难道是聚集性疫情？北京佑安医院呼吸与感染病科立刻向院疫情办上报情况。

化验检查结果很快出来了，4名大学生新冠核酸及抗体均为阴性，胸部CT也都未见异常，留观期间，呼吸道炎症反应都明显好转。根据经验，北京佑安医院呼吸与感染病科医生刘增利询问4名学生有没有使用加湿器或者空调的情况，病因很快明确：因为宿舍空气太干燥，她们一直在使用加湿器。清洗加湿器时也只是拿热水烫了一下，然后加自来水使用。“这又是一起典型的加湿器肺炎！”

专家建议，加湿器连续使用时间不要超过6小时，空气湿度保持在40%至60%，并定时开窗通风。同时，不要直接加自来水，更不要加橘子皮、柚子皮、柠檬汁和各种精油等。自来水一般含有氯和很多的矿物质，各种果皮在水里浸泡时间久会滋生细菌，都易引起呼吸道炎症反应。更不要在加湿器中添加各种杀菌消毒产品，这些被人吸入后都可能导致呼吸道损伤，甚至不可逆的肺纤维化。建议最好使用纯净水，每3天至5天对加湿器做定期清洁。（记者 杨绪军 通讯员刘慧）