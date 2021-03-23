广东探索安宁疗护服务新模式

近日从广东省卫生健康委了解到，该省扎实推进深圳、汕头、东莞、中山、珠海、韶关安宁疗护试点工作，各试点地市大胆探索、先行先试、勇于创新，取得了积极成效。据悉，该省将加快完善安宁疗护服务体系建设，探索在农村开展安宁疗护服务。

据介绍，各试点地区全面完成安宁疗护现状基线调查，成立安宁疗护专家委员会，遴选医疗机构作为安宁疗护试点单位。其中，深圳市积极推进“9+10”试点模式，尝试将安宁疗护纳入居民全程健康管理；汕头市按照“3+7”的总体布局开展安宁疗护试点建设，在市中心医院等3家大型医疗机构进行引领示范试点，区县各1家医疗机构进行试点摸索经验；东莞市将推进试点工作纳入政府十件民生实事，构建全市二甲以上医疗机构、社区卫生服务中心和医养结合养老机构的三角支撑模式和服务体系；中山市海滨社区卫生服务中心积极探索基于“互联网+健康照护”的安宁疗护服务新模式，将安宁疗护融入医养结合，实现患者全方位、全生命周期维护；珠海市确定了15家试点医疗机构，加快探索建立覆盖全市、资源共享、保障有力、运行有效的安宁疗护服务体系；韶关市粤北医院宁养院的安宁疗护工作得到当地群众的充分认可，目前正积极筹建新的安宁疗护中心。