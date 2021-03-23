食品安全深度融入社会治理

食品安全与营养是健康的基石。加强食品安全与营养工作，是国家发展和健康中国建设的重要举措。日前，全国食品安全标准与风险监测评估工作会议部署2021年重点任务，多个省市做了经验交流，并对今年工作进行展望。

食品安全需社会共治

在推进食品安全治理体系和治理能力现代化方面，多地创新机制，优化工作流程。在新形势下，上海市食品安全风险监测评估工作深度参与社会共治，市卫生健康委会同市场监管局等6个部门制订并实施《2020年上海市食品安全风险监测方案》，完成2813万元的食品安全风险监测项目采购工作，推动该市检验检测行业复工复产。

“上海市将食品安全标准服务管理与城市战略密切结合。”上海市卫生健康委副主任衣承东介绍，2020年，上海将城市战略定位为“国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”后，市卫生健康委建立油脂类、糖果类、特膳类和饮料类的食品安全国家标准跟踪评价区域合作机制，助力食品供应链标准的长三角一体化融合发展，实现食品安全企业标准备案办事效率再提速，压减备案时限为“当场办结”。

在开展食源性疾病防控、食品安全风险监测预警方面，上海市将食源性疾病的症候群监测预警和肠道门诊标准化建设作为公共卫生体系建设的抓手之一，纳入上海市委、市政府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》。衣承东介绍，上海市将食源性疾病报告主体扩大至社会办医，夯实医疗机构公共卫生义务。同时，完成食源性疾病目录的ICD编码配置，探索基于电子病案的腹泻症候群大数据监测预警机制。

湖北省将食源性疾病监测纳入公共卫生责任清单，建立疾控机构和医疗机构人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制，督促落实食源性疾病暴发事件的监测报告责任。湖北省卫生健康委副主任涂明珍说，2020年，湖北省依托中央防疫资金，累计投入6亿元，在提升公共卫生实验室检测能力的同时，建立健全以省级为龙头、市州为骨干、县级检验检测机构为基础、重点实验室为支撑的全省食品安全检验检测体系。

国民营养计划打出组合拳

国民营养计划和合理膳食行动是不断提升居民营养健康水平的有力抓手。江西省通过健全体制机制，下好国民营养体系“先手棋”。

江西省卫生健康委副主任钭方芳介绍，该省组建省国民营养健康指导委员会，联合省农业农村厅、省体育局、省教育厅等部门统筹推进国民营养计划“七大策略”和“六项行动”。此外，在考核体系方面进行探索，将全省营养健康工作情况纳入各地政府食品安全工作考核内容，强化各级党委、政府和有关部门的营养健康责任，高位推动各级国民营养健康指导委员会的建立、营养健康工作机制的完善，为营养健康常态化考评机制提供经验。

此外，江西省通过推动试点创建，开展“一老一小”的营养健康改善行动。钭方芳介绍，一是开展在校学生营养健康监测。持续开展15840名中、小学生的营养健康状况、营养与健康行为和营养健康知识监测，掌握全省在校学生营养与健康基本情况变化，综合评估学校营养健康教育及干预措施效果。二是开展老年人营养改善行动。综合基本公共卫生服务、国家慢病示范区建设等工作，以老年人群营养健康状况基线调查、健康教育、膳食营养指南、幸福食堂建设为重点，推进营养健康与医养结合服务有效衔接。

加强食品安全与营养工作是发展健康产业、形成新发展格局的重要环节。新疆维吾尔自治区结合实际，继续做好驼、马、驴特色乳品食品安全地方标准制定，并逐步建立完善标准体系，拓宽产品种类、提升产品品质，为巩固脱贫成果、实现乡村振兴提供助力。

云南省的一组数据，显示出标准引领健康产业发展的作用。云南省卫生健康委副主任邓斯云说，云南省率先实现政策突破，将三七花、茎叶、紫皮石斛等纳入有传统食用习惯的地方特色食品管理，制定发布云南省食品安全地方标准，从根本上解决了食品原料合法性政策问题。标准发布后，2019年，文山州三七产业实现主营收入210亿元；2020年，云南省紫皮石斛农业产值达7.5亿元，工业产值达24.3亿元。《鲜花饼》《食用玫瑰花馅料》地方标准发布后，2019年云南省鲜花饼产量达4.3万吨，产值达16.8亿元，比2015年增长92.8%。

坚守食品安全底线

各地卫生健康部门按照“人、物同防”要求，毫不放松抓好冷链食品疫情防控工作，一方面防控新冠病毒通过冷链食品传播，另一方面守住食品安全底线。

山东省卫生健康委副主任肖培树介绍，山东省实施“倍增计划”，加大投入，增加设备和人员，全省核酸检测机构增加至723家；根据疫情形势，先后制定冷链食品疫情防控文件和技术规范。从去年10月起，对进口冷链食品重点场所从业人员加密检测频次，由每两周检测一次缩短至每三天一次。设立监管专仓，建立进口冷链食品第一道关口彻检彻控机制，去年12月初做到集中监管专仓全省覆盖，并且制定全省统一的专仓运行规范规程。

云南省位于我国西南边陲，海拔高低落差6000多米，拥有全国50%以上的生物种类，食物具有多样性的特点，毒蘑菇中毒等食源性疾病每年均有发生。邓斯云介绍，云南省建立食物中毒防控协作小组机制，组建食品安全事故流行病学调查专家组，加强流行病学溯源能力。在投入上，连续3年实施“云南省农村食物中毒防控与救治项目”，安排专项资金为乡镇卫生院配备1133台洗胃机、3259个急救箱及急救药品。此外，提升基层医务人员野生毒菌鉴别、流行病学调查能力，研发云南省常见野生毒菌毒素检测和DNA条形码鉴定技术，促进食物中毒防控医防融合。

加强食品安全知识的宣传服务，是提高居民健康素养最经济的方式。贵州省以食品安全宣传周、全民营养周为契机，推进食品安全“八进”活动，利用多种渠道开展科普宣传，发布预警提示，形成横到边、纵到底的工作格局。贵州省卫生健康委一级巡视员皮宇飞说，该省组建了医疗、疾控、家庭医生、志愿者为主的科普宣传队，通过开展培训，提升科普宣传队伍的能力和水平。