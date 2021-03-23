防治结合 国家为儿童青少年视力健康管理设专委会

近年来，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题。为进一步提高儿童青少年近视防控等视力健康工作管理决策水平，促进全国儿童青少年视力健康事业科学发展，近期，国家卫健委成立了国家儿童青少年视力健康管理专家咨询委员会（以下简称“专家咨询委员会”）。

国家卫健委相关负责人独家回应中青报·中青网记者采访时表示：“近期，专家咨询委员会的具体工作主要有：配合多部门开展各省（区、市）2019年度近视防控评议考核，对儿童青少年近视防控适宜技术试点区县进行技术指导、调研、培训等。”

2018年，八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出要组建儿童青少年视力健康专家队伍。根据方案要求，国家卫健委组建了由专业眼科临床医生组成的专家队伍。但儿童青少年近视防控工作是一项综合性的社会工程，不仅需要发挥专业人员作用，更需要政府部门、行业、家庭和个人共同努力，形成良好社会氛围。在工作过程中，国家卫健委不断发现各行业的专家，在各相关司局和单位推荐的基础上，经综合考虑，组建了近视防治、婴幼儿健康、公共卫生、中医中药和健康教育等多领域专家组成的国家儿童青少年视力健康管理专家咨询委员会。

记者了解到，专家咨询委员会设主任委员1名，由北京同仁医院院长、中国医师协会眼科学分会主任委员王宁利担任，另设副主任委员5名，委员36名，任期3年。国家卫健委相关负责人指出，与此前的专家组相比，此专家咨询委员会更加突出防与治结合，突出人群眼健康管理和早期预防，突出健康教育和中医中药发挥作用。

专家咨询委员会主要完成的工作将包括：一、为儿童青少年视力健康相关法律法规、方针政策、技术标准和重要措施制定等提供建议和咨询；二、发挥技术优势，为业务开展、学科建设、科学研究和人才队伍培训等提供专业指导；三、承担全国视力健康管理工作，开展科学性和规范性的监督检查、科学评估；四、积极发现全国视力健康管理工作的优秀做法、典型经验和先进技术；五、广泛开展儿童青少年视力健康相关内容的科普宣教。

据了解，国家卫健委此前还成立了健康中国行动专家咨询委员会、国家免疫规划专家咨询委员会等。国家卫健委成立专家咨询委员会的主要目的是加强科学和民主决策，对重大方针政策、战略规划、决策部署和理论等方面进行调查研究、分析论证，充分发挥专家咨询、建议和监督等作用。