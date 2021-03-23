89家“敬老文明号”被取消

近日，国家卫生健康委（全国老龄办）公布了第一届、第二届全国“敬老文明号”全面考核结果。结果显示，黑龙江省怡康养老服务中心等89家单位不再符合全国“敬老文明号”认定标准。按照《全国“敬老文明号”创建和管理办法》相关规定，决定取消上述单位全国“敬老文明号”称号。

据了解，此次考核参照《关于开展2020年全国敬老爱老助老活动评选表彰工作的通知》相关要求开展。该《通知》明确，参与“敬老文明号”创建活动的集体，要扎实开展人口老龄化国情教育和尊老敬老主题教育活动；围绕本单位中心工作开展创建活动，有明确的创建目标和办法，有规范的为老服务制度和标准，有具体的为老服务内容和条款，有固定的为老服务窗口和场所；要积极创新为老服务方式方法，拓展对老年人的服务范围和内容。

全国老龄办相关负责人表示，各级卫生健康委（老龄办）要加强对全国“敬老文明号”的监督管理，不定期开展检查，巩固和发展创建成果，充分发挥全国“敬老文明号”的示范引领作用，在全社会营造敬老爱老助老的良好氛围。

短评

荣誉评选要有进有出

通过评选并授予荣誉称号来调动各方积极性，进而推动工作，已成为各行各业的普遍做法。而荣誉称号的管理应该是个动态过程，对躺在既有成绩和荣誉之上“睡大觉”的现象必须杜绝。此次国家卫生健康委（全国老龄办）取消部分单位“敬老文明号”的做法，便开了一个好头。

荣誉称号意味着社会责任。以“敬老文明号”为例，这是对一家单位敬老爱老服务态度、服务能力的肯定，既是荣誉也是鞭策。如果有的单位随着时间的推移，降低了服务质量，背离了敬老爱老的初衷，起不到示范引领的作用，那么就应给予其警告，甚至果断取消其荣誉称号。只有打破荣誉终身化，清除那些徒有虚名者，做到有进有出，才能保证荣誉称号的含金量，确保评选的严肃性和权威性。

此外，定期检查的硬杠杠，可以给获评单位更多压力和动力。各项工作都不松懈，才能保持荣誉。一家单位被取消荣誉称号的同时，也能给其他单位以警醒。在这种情况下，“敬老文明号”的评选才能越来越权威，收获的社会效益也将越来越大。（记者王倩）