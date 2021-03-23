云南鲜花价格一路攀升

春天来临，选购鲜花产品的消费者越来越多。在云南，交易市场上的鲜花价格持续走高。

“部分鲜花品种价格创新高。”云南斗南花卉产业集团公共关系总监董瑞介绍，包括玫瑰、康乃馨在内的鲜花价格呈现出普涨的局面，其中康乃馨价格涨幅较为明显。以往每枝康乃馨的价格在0.8元至1元，近期康乃馨的价格最高涨至每枝3.9元。同时，斗南花市近期每天的交易量在2000万枝，较平日上涨了500万枝以上。

“各种节假日对鲜花的需求增加，导致价格上涨。每次放假前，花店都需要提前备货，一般在节前15天。”董瑞说，为了给消费者提供最新鲜的鲜花，很多花商会在节假日前拿到货，但是由于需求量较大，产量不能及时恢复，导致花卉短缺，从而价格上涨。

3月12日，在昆明斗南花卉市场玫瑰交易区销售商邓冬菊一面同记者聊天，一面手脚麻利地把批发来的一捆捆玫瑰拆开，用铡刀将参差不齐的枝条剪掉，20枝扎成一把装进纸袋。她早上11点来到市场，16点以后，50捆玫瑰全部卖完。

“从三八节过后一直在涨，原来20枝玫瑰才卖20多元，现在20枝要卖到七八十元一把。”邓冬菊说，“最贵的还是玫瑰，洋桔梗总体来说也不便宜，一小把10多元，只有两三枝。”

记者走访了解，一些销售商过完年后就开始备货，不过由于价格一路上扬，销售商表示，今年备货并不多，原因是价钱太高了。

昆明国际花卉拍卖交易中心会员中心总经理邓玉娟表示，2020年，作为全国的花卉主产区，因为疫情，云南的花农经历了千万枝玫瑰烂在田中的“惨淡”情形，许多农户开始减少玫瑰种植量。

“去年起伏不定的行情打乱了很多种植者的节日上花时间。”邓玉娟说，云南中等规模的花卉基地较多，经营者更倾向于周年均衡供货，不少玫瑰已在2月中旬清桩，即把玫瑰枝条齐根剪掉，重新发芽，统一鲜花生长时间。情人节、三八节期间，地里的花之前卖得差不多了，造成了供货空档期，导致市场价格猛涨。（记者黄榆）