APP收集个人信息不得越“底线”

近日，国家网信办会同工信部、公安部、市场监管总局联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，明确了地图导航、网络约车、即时通信、网络购物等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围，要求APP不得因为用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。《规定》自5月1日起施行。

《规定》指出，APP包括移动智能终端预置、下载安装的应用软件，基于应用软件开放平台接口开发的、用户无须安装即可使用的小程序。《规定》还明确，必要个人信息是指保障APP基本功能服务正常运行所必需的个人信息。

《规定》明确，地图导航类的基本功能服务为“定位和导航”，必要个人信息为位置信息、出发地、到达地。即时通信类的基本功能服务为“提供文字、图片、语音、视频等网络即时通信服务”，必要个人信息包括注册用户移动电话号码；账号、即时通信联系人账号列表。网络社区类的基本功能服务为“博客、论坛、社区等话题讨论、信息分享和关注互动”，必要个人信息为注册用户移动电话号码。网上购物类的基本功能服务为“购买商品”，必要个人信息包括注册用户移动电话号码；收货人姓名（名称）、地址、联系电话；以及支付时间、支付金额、支付渠道等支付信息。（记者 王轶辰）