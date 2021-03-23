春食五种野菜养生又防病 这些“安全”原则要遵守

春天万物复苏，又到了吃野菜的好时节。荠菜、香椿、马齿苋、蒲公英等都是大家熟知的野菜美味。这些野菜具有哪些营养功效？如何食用更安全？采摘时又有哪些注意事项？

春季五种常见野菜 美味又养生

荠菜——平肝明目、清热止泻、利尿消肿

北京朝阳医院营养科营养师宋新介绍，荠菜是春季最有代表性的野菜，味道非常鲜美，有平肝明目、清热止泻、利尿消肿等作用。

“从营养学角度看，荠菜蛋白质含量在蔬菜中居上乘，不仅含有丰富的维生素B2和维生素C等，钙含量也很丰富。”宋新称，人们最常用荠菜和馅做成春卷、包子、饺子等，或将荠菜做成蒸菜食用。

“荠菜的药用价值也很高，可和脾、利水、止血、明目，而且荠菜含有的丰富的维生素C和胡萝卜素，有助于增强机体免疫功能。”宋新说。

北京中医药大学东方医院亚健康科副主任医师刘洋也分享说，荠菜又叫清明草，是春季养肝的佳菜，所以又有“三月三、荠菜赛灵丹”之说，可以做荠菜肉丝、荠菜豆腐羹等美味。

马齿苋——降压护心脏、清热解毒、杀菌消炎

宋新介绍，马齿苋又称五行草，鲜食、干食皆可。“马齿苋除含有蛋白质、脂肪、糖、粗纤维及钙、磷、铁等营养成分外，还含有丰富的钾盐和多不饱和脂肪酸，有降压及保护心脏等作用。”他表示，马齿苋吃法很多，除了做馅，焯过的马齿苋还可炒、凉拌、煲粥煲汤等。

山东大学齐鲁医院营养科营养师赵妍表示，马齿苋不仅可以食用，还具有药用价值，可清热解毒、杀菌消炎。

“需要注意的是，马齿苋为寒凉之品，脾胃虚弱、经常容易腹泻的人及孕妇要少食，此外，最好也不要与胡椒、鳖甲一起食用。”赵妍提示说。

蕨菜——下气通便、消食减肥

宋新介绍，蕨菜又叫龙头菜，在山区很常见。蕨菜富含蛋白质、脂肪、矿物质和多种维生素等。蕨菜中的粗纤维能促进胃肠蠕动，减少肠胃对脂肪的吸收，起到下气通便、消食减肥的作用。蕨菜中的蕨菜素对细菌有一定抑制作用，具有良好的清热解毒、杀菌清炎功效。

“常见的吃法有凉拌蕨菜、蕨菜炒肉丝等。”宋新提醒，蕨菜性味寒凉，脾胃虚寒者不宜多食。

香椿——健脾开胃、增强食欲

宋新表示，香椿不仅富含钙、磷、钾、钠等成分，而且含有的香椿素等有机物，能健脾开胃、增强食欲；维生素C、胡萝卜素等有助增强人体免疫力。

“香椿炒鸡蛋、香椿拌豆腐等都是常见做法，但中医认为，香椿为发物，吃太多可能诱发原有的慢性病，因此慢病人群应尽量少吃。”宋新说。

蒲公英——清热解毒、消肿散结

“蒲公英可以生吃。将其鲜嫩的茎叶，洗净沥干后蘸酱吃，虽然略有苦味儿，但是鲜美清香。”刘洋介绍，在中医临床中，蒲公英又是一味应用广泛、疗效显著的常用中药，具有清热解毒、消肿散结的功效。

受污染的野菜不宜食用 容易造成食物中毒

随着天气转暖，不少人在踏青赏景的同时，总喜欢挖一把鲜嫩的野菜尝鲜。殊不知不少不干净的野菜混杂其中，误食后容易引发身体不适。

特别是在工业废水流经的草地、公路两旁生长的野菜，因遭受废水、汽车尾气等污染，导致其中汞、铅等重金属及其他有害物质含量较高，如果食用不慎或服食过多，很容易造成食物中毒。

对此，赵妍强调：“吃野菜最好到菜市场买现成的，因为自己去采很难保证野菜的安全性。如果要去，采摘野菜的地点一定要选择在无污染的环境，尤其不能在拥堵的马路边以及工业污染区。并且建议有采摘经验的人陪同。”

日常生活中，采挖来的野菜应洗净后食用。若食用后出现胃痛、恶心、呕吐、腹泻等疑似食物中毒症状，应立即停止食用并及时就医。

吃野菜谨防日光性皮炎 过敏者应少吃或不吃

野菜虽然美味又营养，但有些可能含有易过敏物质，过敏体质的人食用后易引起过敏反应。比如有人吃了马齿苋馅儿饺子，没过多久就出现过敏反应，脸上和手上发痒、发红，结果检查诊断为“日光性皮炎”。

对此，青岛海慈医疗集团皮肤科副主任医师张红解释称，像野菜中的灰灰菜、苋菜、马齿苋，甚至生活中常吃的油菜、芹菜等，在人体内可分解出感光性物质。有些人对这种感光性物质很敏感，如果吃得过多，这些感光性物质就会在体内积蓄，达到一定浓度时，人体裸露部位比如面部、手部的皮肤经过太阳光直射后，可导致代谢障碍而诱发皮炎，医学上称为“日光性皮炎”。

“野菜中马齿苋、榆钱等都含有致敏物，食用过的人如果皮肤在太阳下暴露，极易诱发日光性皮炎，因此易过敏人群要少吃或不吃。”宋新也建议。

食用野菜遵循三原则 安全、营养兼得

一、不知不吃：不要采摘路旁边、水沟、郊外化工厂周边的野菜，不熟悉的野菜不要乱采、乱吃。

二、盐水浸泡：野菜上面附着许多杂菌及杂质，洗净后应在淡盐水中浸泡，建议不低于1小时。

三、吃前热焯：有些野菜含微毒，食用前先用热水焯一下，可去掉野菜本身的苦味，口感也会变好。

来源：生命时报、健康时报、中国中医药报、北京中医药大学东方医院微信公号