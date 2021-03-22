强化心脑结合诊疗与综合管理 推动心脑血管疾病防治创新发展

3月20日，“护心爱脑，健康一生”2021年心脑健康公益教育论坛在北京举行。与会专家提出，心脑血管疾病应早诊早治、同诊共治，要推广心脑血管疾病综合管理理念，并建立多层次的医疗支付体系，以此提升我国心脑血管疾病诊治和健康管理水平，进一步提高全民健康素养，助力健康中国建设。

心脑血管疾病需同诊共治、早诊早治

作为中老年人健康问题的挑战之一，心脑血管疾病的危害不容小觑。而房颤作为临床最常见的心律失常之一，如不能及时控制病情，很容易引发脑卒中，进而危害患者的生命健康。

与会专家参与圆桌讨论

与会专家介绍，目前，心脑血管患者在国内大部分医院都需要跨科室就医。房颤和脑卒中这两种疾病的同诊共治是一个系统工程，要解决患者看病难的问题，需要积极推进分级诊疗和医疗资源再分配。要解决患者看病贵的问题，就需要健全医疗服务体系，推动多层次的医疗保障体系建设。

首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生在视频致辞中表示，房颤作为脑卒中的一大诱因，越早得到有效治愈，就越能大幅降低脑卒中发生的风险。医疗工作者要大力推广创新的心脑疾病诊疗方式，培养更多年轻的医生具备手术能力，让先进有效的医疗技术惠及更多患者。

多元疾病管理，实现医疗资源效益最大化

复旦大学药物经济学研究与评估中心主任陈文在论坛主旨演讲环节表示，射频消融手术是目前治疗房颤更有效、更具性价比的方法。“提倡早诊早治和心脑共治，推广射频消融技术，能使更多的患者获得救治机会。从全社会的角度来看，其经济价值也非常大。希望全社会都能加强对重大疾病及其危险因素的关注，同时建立多元化的创新支付体系，让有限的医保和医疗资源产生更大的效益。”陈文称。

强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦介绍，目前，射频消融在一些发达国家已经成为治疗房颤的主流方法，普及率较高。而在我国，尤其是在中小城市和中西部地区，射频消融疗法的普及还远远不够。近年来，强生医疗每年在全国培训数百名具备射频消融手术能力的专业医生，在三四线城市支持建立200多家房颤中心，让更多患者得到科学的诊疗和高质量的医疗服务。

“房颤治疗将进入射频消融时代。我们将与各方携手，构建多元化的心血管疾病治疗和管理体系，继续大力培训专业医生，为开设更多的房颤中心和心脑联合诊疗中心提供支持。探索开发创新型的医疗保险解决方案，以确保创新医疗产品和服务的可及性和可支付性，最终让患者获益。”陈曦说。

加强公众健康教育，创建新型支付手段

北京白求恩公益基金会理事长孙志伟表示，北京白求恩公益基金会始终关注心脑血管领域疾病的防治工作。未来，将继续发挥公益平台作用，促进中国医疗卫生水平，提高国民健康素养和生存质量。不断推动医疗卫生、科研机构、医药企业、政府部门、新闻媒体与社会组织通力合作，共同为实现全民健康贡献力量。

泰康养老健康保险事业部副总经理冯鹏程在圆桌讨论环节中表示，商业保险机构应积极开发新产品，提供全病程健康管理，让患者在医保之外仍然有途径为自己的健康再“加一道保险”。