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京郊民宿预订增长明显

2021年03月22日09:09 来源：北京日报

　　自3月16日低风险地区旅客进出京无需提供核酸证明正式实施以来，在线旅游平台北京旅游产品搜索预订量飞速提升。去哪儿网近日发布数据显示，京郊民宿预订增长明显，以赏花为目的的平谷、怀柔、顺义、门头沟、延庆等地区京郊民宿预订量环比前一周增长七成。

　　在进出京机票预订量飞速增长的带领下，平台上国内机票预订量已经超过2019年同期。从目前预订情况上看，进京机票预订量比出京更多，京沪、京广、京深、京蓉、京杭等商务航线预订量上升最为明显。北京地区酒店预订量也随之增长，酒店平均成交价上升了三成。

　　在各种利好政策的推动下，清明和“五一”假期出游预订热度随之上涨，目前“五一”期间出行的机票预订量达到2019年同期的两倍。

　　针对显著回暖的国内旅游市场，马蜂窝旅游近日对景点潮流关注指数、人群活跃指数和旅行体验指数进行综合考察，发布“春季新秘境”榜单，为游客提供新兴旅游打卡地信息，菠萝的海等十个新兴旅游景点上榜。（记者 潘福达）

(责编：董童、杨迪)



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