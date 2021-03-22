首部餐饮服务国标出台 鼓励外卖食品标注食用时限

为加强食品安全全程控制，国家卫健委、市场监管总局于日前发布《餐饮服务通用卫生规范》等50项新食品安全国家标准。其中，《餐饮服务通用卫生规范》是我国首部餐饮服务行业规范类食品安全国家标准，对餐食烹饪、外卖包装等方面提出具体要求。

对于不少消费者而言，方便快捷的外卖已经是日常生活中必不可少的就餐方式，但外卖食品最佳食用时限是多长时间？许多消费者都表示从没关注过。“有时候工作一忙，中午定的外卖可能放到晚上才吃。有时单位定的团餐份数比较多，剩下的我们也会带回家，隔天再吃一顿。”在海淀区工作的白领小方说，对于自己和同事来说，把已经放凉的外卖再次加热食用都是常事。

记者注意到，麦当劳、喜茶等部分茶饮店通常会在外卖包装上注明建议食用时间，以及“请尽快食用”“建议半小时内饮用”等字样，但大部分餐馆并没有在外卖上标注建议食用时限。对此，《餐饮服务通用卫生规范》首次做出明确要求，鼓励使用外卖包装封签，鼓励外卖派送食品在容器或包装上标注食用时限，并提醒消费者收到后尽快食用。

此外，根据《餐饮服务通用卫生规范》要求，餐饮服务经营者在对食品进行外卖配送前，应对除一次性容器外的配送工具和盛装食品的容器进行清洁；接触直接入口食品的还应消毒，防止食品受到污染。配送时，送餐人员应保持个人卫生，配送箱（包）应保持清洁，并定期消毒；直接入口食品和非直接入口食品、需低温保存的食品和热食品应分隔。

除了外卖包装和配送，《餐饮服务通用卫生规范》还规定了餐饮服务活动中食品采购、贮存、加工、供应和餐（饮）具、食品容器及工具清洗、消毒等环节场所、设施、设备、人员的食品安全基本要求和管理准则。

根据《餐饮服务通用卫生规范》，餐饮服务经营者在食品原料加工前应洗净，禽蛋使用前应清洁外壳，必要时消毒；经过初加工的易腐食品应及时使用或冷藏；生食蔬菜、水果和生食水产品原料应在专用区域或设施内清洗处理，必要时消毒。

《餐饮服务通用卫生规范》还在供餐要求中明确，中央厨房和集体用餐配送单位直接入口易腐食品的冷却和分装、分切等操作应在专间内进行；分派菜肴、整理造型的工具使用前应清洗消毒；加工围边、盘花等的材料应符合食品安全要求，使用前应清洗消毒。事先摆放在就餐区的餐（饮）具应避免污染。（实习记者 杨天悦）