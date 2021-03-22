“健康宝”添选项 亮码更快捷

这两天，许多市民发现，打开“健康宝”更快更方便了。原来，“健康宝”打开页面增加了一个便民选项：每次都会弹出的“声明”窗口下方，增设了“30天内不再提示”的选项。勾选后，再打开“健康宝”进入主界面就更加快捷了。

“健康宝”作为个人健康的认证渠道，已经成为市民出入公园、超市、银行等公共场所的通行证，进门必亮码。每次打开“健康宝”小程序时，手机上都会弹出一个“声明”页面，上面写着：“‘健康宝’是北京市大数据中心依托北京市防疫相关数据和国家政务服务平台相关功能，针对当前新冠肺炎疫情防控需要，方便广大市民及进（返）京人员查询自身防疫相关健康状态……”使用者需要点击下方的“确定”按钮后，才能进入主界面，再打开“本人健康码自查询”或扫码登记。看似一个简单的动作，但在进门查码时，需要等待窗口弹出再按掉，会耽误点儿时间。

现在，“声明”页面下方增加了一个“30天内不再提示”的选项，勾选后未来一个月内再打开“健康宝”时，就不会弹出“声明”窗口了。使用者可以直接打开“本人健康码自查询”页面，或者直接进行“扫码登记”、“健康服务预约查询”等操作，简化了操作步骤，节省了等待时间。（记者褚英硕）