购票平台、影院互相踢皮球，有的设置苛刻条件，有的收取近四成的手续费

退个电影票，怎么这么难？

有律师认为，经营者单方规定“电影票售出概不退换”，属于“霸王条款”

今年以来，电影市场持续火爆。然而，有不少观众反映，电影票“退票”“改签”难。“电影票退票攻略”成为一些社交媒体上的热门话题之一。

观众：买票容易退票难

北京的小樊在某平台上买了一张电影票，后来因时间不合适想退票，却发现平台内没有退票的操作项，客服也告知“退不了，也改不了”。于是，他去了影院现场，却被工作人员告知，在第三方平台购的票，需要找平台方退票。

记者尝试在两家不同的第三方平台上购票、退票。在确认好座位之后，页面跳转至“确认订单”。此时，两家平台的页面下方“确认支付”上面都有一行小字，显示不支持退票、改签。

在线下，同一家影院不同分店的退票情况可能也不一样。今年初，小郑在深圳市某影城一家分店购买了两张预售电影票。之后突然有事要离开深圳，无法观看，但该电影院不支持退票。小郑不解：该影城的其他地区分店都支持退票，凭什么这家就不可以？目前，小郑已在网上发起投诉。

另外，一些影院在“退改签”问题上，针对不同消费者实行差别待遇。据媒体报道，有的影院推出自己的客户端，只有会员在官方客户端上订购电影票时，才可以自助办理退票，通过第三方平台购票则不能。

据统计，北京267家影院中，支持退票的影院仅78家，其中部分还附带手续费。一些影城退票的手续费高达原票价的近四成。

采访中，不少消费者都表示，由于一张或几张电影票涉及的金额并不多，退不了票通常都放弃维权。大多数会通过朋友圈等渠道转给别人，转不出去，一般也认栽。

商家：防止恶意刷票

记者走访北京回龙观一家影院时，工作人员称现场不退票，记者随即询问了缘由。

工作人员解释称：不退票是担心有人恶意刷票，刷票会造成预售期间票房大卖的假象，影响影院排片。“一场电影只要有一人买票，就无法更改电影的排期。如果此时恶意退票，不仅这部电影票房会降低，直接影响影城收入，别的电影也会失去更多排片机会。”

对此，盈科律师事务所律师孔峰辉认为，依据消费者权益保护法等规定，经营者单方规定“电影票售出概不退换”，是以格式条款作出的对消费者不公平不合理的规定，属于“霸王条款”。而且，电影院认为“退改签”会影响排片，属于对市场风险的考虑，不应该把这种市场风险转嫁给消费者。

专家：退票规则需完善

中国电影发行放映协会早在2018年9月就发布了《关于电影票“退改签”规定的通知》。其中规定：各方制定的“退改签”规定，要简化手续，优化“退改签”流程，全国各影院须在大堂醒目位置公示购票“退改签”须知，以保证观众提前了解相关“退改签”规定。国家广电总局出台的《影院计算机售票软件系统技术规范》也规定，售票软件应具有退票功能，并建立相应退票记录。

孔峰辉认为，用户去影院看电影买票，实际上是与影院或第三方平台签订了关于电影票的买卖合同。合同履约前，双方都有权利变更或解除合同。影院和购票平台单方设立“不退不改”规定，不仅不合情，也不合法。

中国政法大学教授庞金友认为，为使观众清楚了解到自己所买电影票的“退改签”规定，不管是影院还是第三方电影售票平台至少都应履行告知义务。目前，不同平台和影院“退改签”规则混乱，权责不清，制定详细、清晰的“退改签”规定确有必要。

有业内人士表示，可参照火车票的“退改签”规定，电影票依据退票时间收取比例不等的退票手续费。同时，修订完善相关制度法规，明确电影票“退改签”规定。（记者 刘兵)