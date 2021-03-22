未来三天北京天气晴到多云 最高气温冲击20℃
预计，未来三天(3月22日至24日)，北京以晴到多云天气为主，气温逐渐攀升，最高气温将达20℃。其中今天，受上游沙尘传输影响，早晨至上午西部、北部将出现轻度浮尘，公众外出需做好健康防护措施。
昨天白天，北京北风劲吹，上午至中午时段，平原地区阵风6~7级，山区阵风达8级左右，风寒效应显著。
北京市气象台预计，今天白天晴间多云，早晨到上午西部北部有轻度浮尘，北转南风三四级，阵风六级左右，最高气温18℃；夜间晴间多云，南转北风二三级，最低气温4℃。
明后两天，北京维持晴到多云的天气，气温继续回升，最高气温将达20℃，春天的气息愈发浓郁，适宜进行户外活动。
气象专家提醒，今天午后南风较大，公众出行需注意远离广告牌等临时搭建物，谨防高空坠物。另外，随着天气逐渐回暖，全市花粉浓度升高，易敏感人群需加强防护。
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