中国新冠疫苗累计接种7495.6万剂次

本报北京3月21日电 （记者申少铁）在21日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当前重点人群新冠病毒疫苗接种工作顺利推进，截至3月20日，全国累计报告接种7495.6万剂次。

“目前，全国正在按照统一方案、统一部署，分阶段开展各类人群的新冠病毒疫苗接种工作。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，疫苗接种工作有序推进，人们对接种疫苗的意愿在逐步提升，接种人数稳步增长。部分地区在充分评估健康状况的情况下和被感染风险低的前提下，已经开始给60岁以上身体条件较好的老年人接种疫苗。同时，疫苗研发单位也在加快推进研究，在临床试验取得足够安全、有效的数据后，国家将大规模开展60岁以上老年人群的疫苗接种。

工信部消费品工业司副司长毛俊锋表示，目前有5款疫苗获批了附条件上市或是获准紧急使用，生产企业正在满负荷生产。其他技术路线的疫苗也在研发中，一旦产品获批上市，就会启动生产。下一步，国家卫健委继续按照区分轻重缓急，坚持知情、同意、自愿、免费的原则开展接种，将常态化防控与接种工作相统筹，依法审慎、稳妥有序落实地方属地责任和行业监管责任，更加安全、有序、有力地推进疫苗接种，逐步扩大人群的覆盖范围，尽可能让更多群众接种疫苗，保护好广大群众的身体健康。