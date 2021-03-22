● 纳米比亚开始接种中国疫苗

据新华社温得和克3月20日电 （记者吴长伟）纳米比亚19日启动旨在为60%以上人口接种疫苗的计划。目前接种的疫苗为中国政府援助的新冠疫苗。

中国援助的疫苗是本月16日运抵纳米比亚的。纳卫生部长尚古拉在机场迎接疫苗时感谢中国政府无私援助，并表示纳将按照预定计划分阶段开展疫苗接种。第一阶段将优先安排一线卫生工作者以及出入境口岸的工作人员接种，以确保他们受到保护。

● 斯里兰卡批准国药疫苗紧急使用

据新华社科伦坡3月20日电 （记者唐璐）斯里兰卡负责药品生产、供应和监管的国务部长贾亚苏马纳20日早间通过当地一家电视台宣布，斯里兰卡国家药品监管局已批准中国医药集团有限公司（国药集团）研发的新冠疫苗在该国紧急使用。

● 援助疫苗运抵吉尔吉斯斯坦

据新华社比什凯克3月19日电 （记者关建武）中国政府援助吉尔吉斯斯坦政府新冠疫苗19日运抵吉首都比什凯克。

吉总理马里波夫出席疫苗交接仪式时表示，中国是最早向吉提供抗疫援助的国家之一，中方向吉方援助疫苗再次生动诠释了吉中两国间的睦邻友好关系。中国疫苗在国际社会得到广泛认可，相信中方援吉疫苗将为吉抗击疫情提供巨大帮助。吉方愿与中方进一步密切抗疫合作，携手战胜疫情。

● 第二批科兴疫苗运抵泰国

据新华社曼谷3月20日电 （任芊）由泰国向中国科兴公司订购的第二批新冠疫苗20日运抵泰国。根据泰国卫生部与中国科兴公司签署的新冠疫苗订购协议，泰国向中方采购的新冠疫苗分三批交付，首批疫苗已于2月24日抵泰。

● 新一批中国疫苗运抵哥伦比亚（见上图）

3月20日，新一批中国科兴疫苗运抵哥伦比亚波哥大埃尔多拉多国际机场。

哥伦比亚总统府供图（新华社发）

● 智利感谢中国抗疫支持

据新华社圣地亚哥3月19日电 （记者尹南、张笑然）智利卫生部长帕里斯19日表示，智利政府诚挚感谢中方提供科兴公司生产的新冠疫苗，这充分体现了两国政府和人民间深厚情谊，智方愿与中方继续深化双边和多边领域的合作。

帕里斯表示，在中国政府大力支持下，智利已成为全球新冠疫苗接种率最高的国家之一。日前科兴疫苗在智利开展的三期临床试验结果已公布，证明疫苗安全有效，这一结果得到智总统皮涅拉和广大民众高度认可。

● 第三批中国疫苗运抵匈牙利

据新华社布达佩斯3月17日电 （记者袁亮）匈牙利外交与对外经济部长西亚尔托17日在社交媒体上宣布，第三批中国新冠疫苗当天运抵匈牙利首都布达佩斯。西亚尔托说，这批疫苗比合同提前了43天交付，因此“我们赢得了43天，赢得了更多的生命与健康”。

中国出口匈牙利的前两批新冠疫苗分别于2月16日、3月11日运抵布达佩斯。