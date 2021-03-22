好风景走出大山 好产品走进城里

一部手机、一名主播、一个直播间，通过短视频平台，武陵山区、秦巴山区、大别山区等地的好特产、好风景走出大山，走近网民，离不开基层扶贫干部的努力。

如今，不少基层干部在短视频平台上亮相，开展直播带货、推广文旅资源，在统筹疫情防控和经济社会发展、巩固脱贫成果、助力乡村振兴中发挥了重要作用。以抖音平台为例，自去年2月启动“县长来直播”以来，共有110位市长、县长走进“县长来直播”直播间，帮助销售农产品价值1.23亿元，其中6819万元的农产品来自贫困县。

卖出山里货

擦亮文旅牌

“你来得正是时候，当黑茶飘香的时候。我在梅山煮茶等你，静看资江悠悠”……直播间里，陈灿平唱起了安化黑茶推广主题曲《你来得正是时候》，观看直播的人数不断上升，直播间的气氛迅速升温。

2017年6月，陈灿平来到湖南省益阳市安化县挂职副县长，主要负责电商扶贫工作。安化县地处武陵山区，气候温和，雨量充沛，正适合茶叶生产。

2018年底，陈灿平注册了抖音号“陈县长说安化”。突如其来的疫情，让陈灿平开始直播带货，帮助茶农、茶企渡过难关。“在安化，有9.6万人因茶脱贫。如果茶叶卖不动了，茶农就有返贫风险。”半年多时间里，陈灿平做了300余场直播，总销售额1500多万元，账号也积累了40余万粉丝。到2020年底，安化县14.86万贫困人口全部实现稳定脱贫，130个贫困村全部出列。

陕西省商洛市山阳县位于秦巴山区，曾是贫困县。挂职副县长金雪华还记得十几年前第一次去山阳的情形，“汽车从西安颠簸了6个小时才到，县里看不到六层以上的高楼”。

不到一年间，金雪华为当地助销价值1300万元的农产品，最多时一场直播能赶上企业三个月的销量。其中，山阳县三槐村的蜂蜜销量一下增长了三倍。金雪华去村里看望农户时，一名蜂农追了几百米，坚持把一罐蜂蜜塞进他手里，“谢谢你的直播！不然蜂蜜要积压了！”金雪华赶紧掏钱买下来，“这都是我应该做的”。

“唐县长，因为你我才知道安徽还有一个太湖县”“唐县长，我看了你的抖音，才决定来太湖县旅游的”……在安徽省安庆市太湖县挂职副县长唐翔的账号下，类似的评论一天能有好几条。

“安徽省太湖县山清水秀空气优，值得打卡走一走……”唐翔身着汉服、旗袍等传统服饰，在账号“唐县长爱太湖”上发布短视频，“把太湖县推广出去，把目光和投资吸引过来”。春节假期过后，县里传来了好消息，通过短视频平台的牵线搭桥，太湖县成功签约了来自江苏南京和广东惠州的两个投资项目，总投资3亿元。

推广新经验 用好新平台

2019年6月，金雪华到山阳挂职，马上就调研了当地电子商务发展。他发现，截至2019年底，全县开展电子商务的规模以上企业只有13家，个人网店300家，物流配送只能直达到1/3的村，基本没有“直播带货”的概念。2020年初，县里组织电商“直播带货”培训，金雪华先“试水”开通了账号，没想到一下火了。

运营中，他也摸索出了一些心得：“一板一眼、照本宣科，观众不爱看；直播打核桃、编草鞋，观众才会感兴趣。”同时，产品的质量必须有保障。“我直播间里的商品，都来自标准化生产体系，而且是得到官方平台认证的扶贫产品，确保农民和消费者都能得到实惠。”

吸引来游客，怎么留得住？“太湖县千重山色，万顷波光，下一步要在做好旅游服务、丰富游客体验上下功夫。好山好水出好货，要把文化旅游和乡村振兴结合起来，让游客装满后备箱，让农民充实钱袋子。”唐翔说。

很多离乡多年的太湖人，通过短视频平台了解到家乡的巨大变化，想回乡务工创业。“能够通过网络展现出家乡的新风貌，发展的新动力，吸引人才返乡，这让我很振奋。”唐翔说。

陈灿平介绍，安化县建起了直播基地，培养出了“小隆女”“侗族姐妹花”“山村小韩”等具有地方特色的主播，卖茶叶、卖腊肉、卖蜜橘，不仅成功脱贫，还带动身边村民一起致富。

目前，陈灿平已经结束挂职回到成都，担任西南民族大学经济学院院长。下一步，他打算在“一县一策”“一县一品”研究推广上下功夫，“特色品牌举起来，扶贫产业好乘凉。希望地方能够做大做强县域品牌，打造出更多像安化黑茶、五常大米、安岳柠檬这样的品牌，让农民和地方企业享受品牌红利。”

政务新渠道 贴近群众心

过去，县里要宣传新政策，需要一人发一张“明白纸”，成本不低，年轻人不去看，文化水平不高的老人又看不懂。有网民抱怨医保缴费和报销政策弄不明白，唐翔干脆用方言拍摄了一段解读医保政策的短视频，没想到一下子火了，累计播放量达到300多万，“邻县的很多干部群众都转发了”。

一次偶然的尝试，让唐翔认识到，短视频平台不仅能够带货和推广，还能成为联系群众、宣传政策的平台。因此，她推动了许多尝试：世界知识产权日，连线知识产权专家，普及商标专利知识；高考季，邀请教师进直播间，指导高考志愿填报；临近春节，发布疫情防控和防诈骗提醒……在唐翔看来，直播最大的收获就是锻炼了自己使用新媒体、应对网络舆论的能力。

陈灿平观察，很多抱怨、纠纷是由于信息不对称、解释不及时引起的。短视频平台上的领导干部树立了亲切、真实的形象，更容易沟通，能够及时在苗头阶段化解问题。

“群众在哪里，我们的工作就开展到哪里；哪个平台的用户量大，领导干部就应该在哪里。”陈灿平说。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 13 版）