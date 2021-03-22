纳米比亚开始接种中国援助的新冠疫苗

新华社温得和克3月20日电 （记者吴长伟）纳米比亚19日启动旨在为60%以上人口接种疫苗的计划。目前接种的疫苗为中国政府援助的新冠疫苗。

纳卫生部副部长穆因詹吉成为该国第一个接种的人，她与来自首都温得和克两所全国最大公立医院的医护工作人员一起接种了疫苗。医生西奥—本—坎德图在接种后说，“大量试验表明这种疫苗是安全有效的，我鼓励其他人也踊跃接种”。

中国援助的疫苗是本月16日运抵纳米比亚的。纳卫生部长尚古拉在机场迎接疫苗时感谢中国政府无私援助，并表示纳将按照预定计划分阶段开展疫苗接种。第一阶段将优先安排一线卫生工作者以及出入境口岸的工作人员接种，以确保他们受到保护。

据报道，纳米比亚疫苗接种的第一阶段从3月19日持续到4月16日。根据纳卫生部的数据，纳米比亚19日新增新冠肺炎确诊病例281例，累计病例41965例。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 03 版）