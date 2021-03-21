工信部：新冠疫苗产量大幅提高 完全可以满足全国人民接种需求

人民网北京3月21日电 （王仁宏）“可以告诉大家，目前我们的疫苗产量和2月初相比，短短一个多月的时间，已经有了大幅度的提高，下一步还会进一步提升。按照现有的生产安排来看，全年的疫苗产量完全可以满足全国人民的接种需求。” 3月21日，工业和信息化部消费品工业司副司长毛俊锋在国务院联防联控机制新闻发布会上，对新冠病毒疫苗规模化生产、关键物料等保障情况进行介绍。

据毛俊锋介绍，随着增产扩能工作的向前推进，我国疫苗产量也在逐步放大。为了最大限度地提高疫苗的产量、供应量，保障好接种工作的需要，工业和信息化部会同相关部门和地方向有关企业派出了服务保障小组，逐家企业推动他们研究制定增产扩能的方案，特别是要求企业倒排工期、做好科学排产，要做好人员、设备、耗材等等各类生产要素的配置，尽量保证生产的稳定，确保按照产能设计的最高限进行产出。“目前，参与疫苗生产的有关企业均在争分夺秒，24小时满负荷组织生产，其他的技术路线的疫苗随着研发的进展，也会陆续上市，而且这些疫苗的产能建设工作也已基本准备就绪，一旦产品获批，就会启动生产、上市供应，为大家提供更多的选择。”

他表示，从全世界来看，各个主要国家都把接种疫苗作为最终战胜疫情的有效手段，都在全面推进接种工作。为了保障好我国疫苗接种需求，工业和信息化部会同相关部门全力做好新冠病毒疫苗的生产组织和保障工作。目前，我国已有5款疫苗，3款灭活疫苗，1款腺病毒载体疫苗， 1款重组蛋白疫苗获批上市或获准紧急使用。

“当然，疫苗是一种生物制品，它不同于口罩、防护服、检测试剂，不同于这些防疫物资，它的扩产增产过程还是比较复杂的。”毛俊锋表示，企业在增产扩能过程中要始终把质量安全放在第一位，要切实履行疫苗质量安全的主体责任，严格落实质量管理体系，要健全自查自检自纠的企业内审机制，要盯紧关键工序、关键节点，确保在目前大规模放量的情况下，保证疫苗质量始终安全、稳定。

新冠病毒疫苗的生产，物料的供应关系到整个疫苗生产的稳定、可持续。对此，毛俊锋表示，工业和信息化部按照相关部署安排，把保障新冠病毒疫苗生产供应链的稳定和畅通作为整个疫苗生产组织和保障工作的一个重点。从目前来看，新冠病毒疫苗生产的整个物料供应相对稳定，供应链畅通。

据介绍，新冠病毒疫苗涉及的生产物料、设备多达数百种。为了做好这些设备、物料的供应保障工作，工信部组织新冠病毒疫苗生产企业对整个产业链和供应链做了全面梳理，从疫苗生产的设备、配件，到生产过程中的原辅料、包装材料，再到疫苗流通、接种所需冷链设备、配套用品等进行系统安排，将其纳入重点调度。“特别对于一些关键物料，我们组织企业对供应风险进行研判和分析，逐一找出风险点，也做好相关的预案。”

下一步，工信部将继续按照中央和国务院的决策部署，着力做好新冠病毒疫苗生产的供应链保障工作，确保疫苗的生产的稳定、可持续。