中国疾控中心：新冠疫苗不良反应未现异常 将持续跟踪评估

人民网北京3月21日电 （吕骞）在21日下午举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，新冠疫苗与既往已用的上市疫苗同类品种相比，结果是类似的，没有出现异常的情况。

王华庆表示，疫苗对人体来说是一个外来的抗原，由于疫苗的特性和个体的差异，接种疫苗之后都会出现一些不良反应，疫苗总的发生率还是相对较低的情况。这次新冠疫苗在前期，不管是临床试验研究的结果，还是紧急使用的研究结果，还是上市后监测的结果，它的不良反应发生情况和既往已用的上市疫苗同类品种相比，结果是类似的，没有出现异常的情况。

王华庆介绍，现在监测的不良反应主要包括局部的反应和全身的反应。局部的反应包括，接种之后会出现疼痛的情况，有的会出现红肿，有的会出现硬结，但是这些局部的反应都不需要处理，自行会痊愈。全身的反应，表现相对多的是头痛、乏力，有的还会出现低热的情况。

王华庆最后表示，现在不良反应报告上来的是疑似预防接种异常反应，也就是说是疑似不良反应，怀疑和疫苗有关的反应。“实际上后续我们要对这里面涉及到的比较严重的疑似不良反应进行调查，在调查的过程中，对有些病例还要开展补充的检查，要了解他的接种史，了解整个疾病的发生情况，最后由专家组做出诊断。这是需要一个过程，也需要一定的时间，后续我们会对这些进行持续的跟踪和相关的评估。”