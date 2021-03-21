卫健委：将大规模开展60岁以上老年人群的疫苗接种

人民网北京3月21日电 （王仁宏）“目前，我国已有超7000多万人次新冠疫苗，接种人数正在稳步的增长，群众对接种疫苗的意愿也在逐步的增加。” 3月21日，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在国务院联防联控机制新闻发布会上，对新冠病毒疫苗安全性有效性的有关情况进行介绍。

他表示，目前全国正在按照国家的统一方案、统一部署和安排，分阶段开展各类人群的疫苗接种工作，接种工作正在有序推进。

关于60岁以上人群接种，贺青华表示，部分地区在充分评估健康状况情况和被感染风险的前提下，已经开始为60岁以上身体条件较好的老人开展接种新冠疫苗。同时，疫苗研发单位也在加快推进研发，在临床试验取得足够安全性、有效性数据以后，将大规模开展60岁以上老年人群的疫苗接种。“下一步将继续按照区分轻重缓急，坚持知情、同意、自愿、免费接种，常态化防控与接种工作相统筹，依法审慎稳妥有序落实地方属地责任和行业监管责任，更加安全、有序、有力地推进疫苗接种，逐步扩大人群的覆盖范围，尽可能让更多群众接种疫苗，保护好广大人民群众的身体健康。”