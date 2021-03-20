《国家儿童肿瘤监测年报2020》发布 白血病占首位

新华社北京3月20日电（记者侠克）20日，国家儿童肿瘤监测中心发布首期《国家儿童肿瘤监测年报2020》，年报显示，在所监测的肿瘤患儿出院人次中，白血病为患病比例最多的病种，占比57.21%，其次为不明及其他恶性肿瘤，占比16.21%。

国家儿童肿瘤监测中心主任、国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫说：“恶性肿瘤已成为严重威胁儿童青少年健康成长的疾病，成为我国儿童因病致残和家庭因病致贫的重要原因。儿童肿瘤病种多、治疗难度大，早发现、早诊断、早治疗至关重要。”

倪鑫表示，年报的出版对儿童肿瘤防治工作意义重大，将对促进诊疗随访以及全程管理的规范化水平、推动开展相关领域科学研究发挥积极作用，同时能够为卫生健康行政部门实施精细化管理提供有力的科学数据支撑。未来国家儿童肿瘤监测中心将不断扩大儿童肿瘤监测网络，逐步提高儿童肿瘤监测覆盖范围，为开展质量控制、疗效评估以及相关研究工作，推动优化诊疗技术规范，完善相关政策提供更充分的科学依据。

据介绍，年报收录了全国313家儿童肿瘤监测点的329093张儿童肿瘤病例报告卡,分析了出院时间为2017年1月至2018年12月的恶性肿瘤、中枢神经系统良性肿瘤的病例信息。描述并对比了全国、六大区、31个省份监测点肿瘤患儿的年龄、性别及癌谱分布；分析不同省份来源的肿瘤患儿就医省份分布、医疗付费方式、住院费用及平均住院日等信息。