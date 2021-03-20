第十七届国际络病学大会在沪举办

“络病理论是中医药守正创新、传承发展的代表。”“中医药的根基在于传承，生命力在于创新，未来在于发展。”“要加快推进中医药现代化、产业化、国际化，推动中医药事业和产业高质量发展。”3月20日，由中华中医药学会、中国老年医学学会、世界中医药学联合会、中国农村卫生协会主办，中华中医药学会络病学分会、络病研究与创新重要国家重点实验室承办，上海市中医药学会、上海中医药大学协办的第十七届国际络病学大会在上海举办，全国各地多位专家学者、医院院长参与了本次大会，共同为络病学“理论-临床-科研-产业-教学”的转化创新发展建言献策。

图为活动启动会现场

上海市医学会会长、上海中医药大学校长徐建光表示，随着我国人民对健康需求的日益增长，中医药学在治病防病中的重要性日益凸显。中医络病学作为中医药传承创新发展的典型代表之一，经过十余年的研究发展，形成了“理论+临床+新药+实验+循证”一体化的中医学术创新与转化新模式，为中医药传承与创新发展做出了示范。要加快推进中医药现代化、产业化、国际化，强化中医药临床和基础研究、多学科交叉的络病研究创新型人才培养，推动中医药事业和产业高质量发展，继续发挥中医药在防病治病中的独特优势，为全面建设健康中国做出新的贡献，推动中医药走向世界。

上海市中医药管理局局长、上海市卫健委副主任胡鸿毅表示，每年的国际络病学大会都汇聚了全国各地多位络病研究届的专家学者，非常期待在本次的论坛上实现中西医汇聚，中西医融合，以科学、开放、创新的视角不断探索和科学论证中医的奥妙，为人类生命健康和攻克重大疑难疾病提供中西医结合的中国方案。

“络病理论是中医药守正创新、传承发展的代表，在多种重大疾病和慢性病防治中发挥了积极作用。”国家中医药管理局孙达副局长表示，新冠肺炎疫情对全世界各国公共卫生体系带来严峻的挑战，中医药作为中国抗疫模式的重要组成部分，为人民提供了全方位、全周期的健康保障，成为推进健康中国建设，护佑人民健康的重要力量，受到了全球的广泛关注，为全球抗疫工作贡献了中国方案和中国力量。新时期推动中医药工作传承创新发展，要坚持守正创新，加强研究论证，总结中医药防治疫病的理论和诊疗规律，促进中医药特色发展。与此同时，要抢抓共建“一带一路”等重大机遇，加强中医药国际交流与合作，加快中医药走出去步伐。共建共享，以服务民众健康为核心，推动传统医药积极参与全球卫生治理，助力构建人类卫生健康共同体。

《健康中国行动（2019—2030年）》提出，实施健康知识普及行动，把提升健康素养作为增进全民健康的前提。活动现场举办了“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动启动仪式。活动由人民网·人民健康主办，中华中医药学会络病分会协办，以岭药业公益支持，主要面向中老年人和慢病人群，旨在发掘和推荐一批在健康管理方面有着良好经验的健康达人，以及通过慢病有效管理，从而提高生活质量、延长寿命的人群。希望通过“人民健康之星”的典型示范作用，进一步传播健康理念，让更多的慢病患者能获得优秀的慢病管理经验，提升慢病患者的生活质量，助力慢病管理能力和国民寿命提升。

在院士论坛环节中，钟南山、吴以岭、张运、于金明、宁光等多位院士以线上线下相结合的形式，聚焦新冠肺炎疫情现状和展望、微血管病变防治、精准肿瘤学新实践、2型糖尿病防治等相关话题进行报告和分享，就络病理论研究取得的一系列创新成果以及络病理论在多个疾病领域的防治价值展开深入的学术交流，为中西医结合诊疗发展提供了新思路。

此外，活动现场还举办了专家论坛，多位专家学者就通心络治疗、通络药物干预、络病理论等中药在心律失常、心衰、前列腺疾病等多种疾病的创新诊疗方式进行了报告分享，助力中医药传承创新发展。